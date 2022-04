Passione rock, al Druso serata dedicata agli artisti di “Rivertale Production" - BergamoNews

Ranica. Al Druso è in programma un evento speciale per gli amanti del rock. L’appuntamento è giovedì 21 aprile con Rivertale Night Live, serata dedicata agli artisti di “Rivertale Production”, prestigiosa etichetta con sede a Pavia.

Sarà possibile assistere a un triplo concerto, con inizio alle 22: sul palco si esibiranno Andrea Van Cleef e Diego Potron, i Landies e Sirio.

I primi due artisti, Andrea Van Cleef e Diego Potron, presenteranno “Safari Station” l’album che li vede debuttare per la prima volta assieme su nastro. Il progetto è stato anticipato dal singolo dalle atmosfere dark folk blues “Rise Above All Gods” ed è uscito il 9 luglio 2021 per Rivertale Productions.

“Safari Station” è nato da un’idea di Paolo Pagetti, presidente della label Rivertale Productions, che ha pensato di unire due artisti della sua etichetta in un disco condiviso, affidando la produzione a un produttore dal curriculum internazionale, una garanzia, come Don Antonio Gramentieri,. Il nuovo album vanta un sound elettro acustico, ricco di riverberi e atmosfere “cinematografiche”, evocative, alla “true detective” in alcuni brani, psichedeliche e visionarie in altri. Si divide tra quattro brani scritti da Diego Potron più legati a un’idea di songwriting “americano” che sono “500 Miles”, “Rise above all gods”, “Gang of boyz”, “Kay Zanset”, altrettanti quattro scritti da Andrea Van Cleef dalle strutture più libere e psichedelico-sperimentali: “You and I Were Born For Better Things”, “You Can’t Hide Your Love Away”, “Mozuela”, “Spiderweb Blues”; un brano scritto da entrambi i musicisti (la title-track, con un testo particolarmente emotivo, legato alla scomparsa recente della madre di Andrea) e un’imprevedibile cover “In Zaire” di Johnny Wakelin, celebre successo disco-rock degli anni ‘70, rivisto questa volta in chiave folk-afrobeat, con una struttura ritmica afro che aleggia anche in altre parti del disco e un finale quasi prog in tempo dispari.

Gli stili di Andrea Van Cleef e Diego Potron provengono dallo stesso mondo, ma mantengono due identità ben distinte, che restano identificabili nello snocciolarsi dei brani, ma che a tratti si fondono influenzandosi reciprocamente, grazie all’eccellente lavoro di produzione di Don Antonio e agli intrecci strumentali di Piero Perelli e Nicola Peruch, due tra i più noti session men del nostro Paese, che hanno partecipato alle registrazioni del disco. La copertina di “Safari Station” è ad opera di Luca Poldelmelgo, che ha volutamente stanato un concept che rimanda ai poster circensi di inizio ‘900, a rappresentare la dimensione surreale delle atmosfere del disco.

I Landies sono una band bergamasca con influenze bresciane, composta da Andy Brevi (voce & chitarre), Max Ciocca (chitarra solista), Gigi D’Ambra (batteria), Giorgio Finulli ( basso). Le loro radici affondano nei generi più disparati, dal rock classico al country rock, dal folk americano alla psichedelia, dando forma ad un sound particolare che cercano sempre di portare avanti senza porsi limiti di genere. Le loro canzoni parlano di esperienze vissute, fanno i conti col presente ed auspicano un futuro migliore di quello che la realtà sta delineando. La loro è “Music from another country”, dove cercano sempre di portare l’ascoltatore in territori sconosciuti, per staccare la spina dalla vita reale.

Proporranno un repertorio di inediti che faranno parte del loro primo lavoro in studio, in programmazione per l’inverno prossimo.

Sirio è lo pseudonimo del cantautore bresciano Antonio Gilioli, classe 1995; appassionato alla musica d’autore, le sue influenze spaziano dall’alternative, al rock, sino al folk dei grandi cantautori italiani e d’oltreoceano. Fondendo l’energia di sonorità elettriche a parti cantautorali acustiche, le tematiche dei testi trovano ampio spazio d’espressione in un viaggio che racconta esperienze personali, conflitti interiori e considerazioni sul mondo circostante. L’artista si esibisce come one man band (chitarra acustica, voce e armonica) imbastendo la scaletta con brani inediti e cover inerenti al genere cantautorale, tuttavia dispone anche di una formazione completa con cui proporrà live set più elettrici basati sull’arrangiamento scelto nell’ autoproduzione del proprio disco. L’album di debutto “Cronache Siderali” è stato è registrato al Glotoneria Studio (Montichiari, BS) di Riccardo Frigoni e Cesare Madrigali e vanta la partecipazione di Bruno Bonarrigo in alcuni brani (ex bassista di Andrea Paglianti, Ettore Giuradei e attualmente militante nella band di Cisco). Un disco di dieci brani, arrangiato e scritto in totale autonomia con l’appoggio della componente ritmica di Stefano Doninelli (Cahon, batteria). In tre brani compare la cantante Miriam Mori, dedicandosi a cori e armonizzazioni.

I biglietti saranno disponibili all’ingresso.

Nel rispetto delle normative anti-Covid, al locale si potrà accedere con green pass rafforzato e mascherina FFP2.