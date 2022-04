Da maggio parte la stretta sui condizionatori negli edifici pubblici: restano i dubbi su controlli e limiti per i privati - BergamoNews

Tagliare i consumi di elettricità e di gas, per arrivare a risparmiarne quattro miliardi di metri cubi nel 2022: è questo il piano del governo per far fronte alla crisi energetica, intervenendo in prima battuta sulla temperatura negli edifici pubblici.

La stretta è prevista dal primo maggio, con validità fino al 31 marzo del prossimo anno: termosifoni e condizionatori delle pubbliche amministrazioni e delle scuole, come da emendamento del Movimento 5 Stelle al decreto Energia approvato in commissione Ambiente e attività produttive, dovranno essere regolati in modo da avere nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare una media ponderata non superiore ai 19 gradi in inverno e inferiore a 27 gradi d’estate, con un margine di tolleranza di due gradi.

Escluse dal provvedimento, al momento, ospedali, cliniche e case di cura, mentre in corso di valutazione l’opportunità di risparmiare anche sull’illuminazione pubblica: le ipotesi al vaglio sono la limitazione del numero dei lampioni accesi e le ore complessive di accensione.

E nelle abitazioni private? Difficile immaginare un’estensione delle regole, che oggi prevedono solo il limite indicativo dei 20 gradi da non superare d’inverno, con specifiche date di accensione dei termosifoni in base alle zone di residenza.

Secondo alcuni dati forniti da Nomisma, se si spegnessero del tutto i condizionatori dei privati si arriverebbe a risparmiare fino a 10 miliardi di metri cubi di gas, 20 se si spegnessero i riscaldamenti.

Il nodo maggiore, ovviamente, è quello dei controlli, ai quali andrebbe sottoposto ogni singolo immobile: già complicato se si ragiona su scuole e pubbliche amministrazioni, di fatto impossibile se la misura dovesse essere estesa ad aziende e privati. In caso di violazione la norma prevede sanzioni che vanno dai cinquecento ai tremila euro.