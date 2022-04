Covid: in Lombardia in aumento i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti - BergamoNews

Sono 14.065 i nuovi positivi oggi in Lombardia, a fronte dei 99.023 tamponi effettuati. A Bergamo se ne registrano 933.

In terapia intensiva ci sono 3 ricoverati in più di ieri (38) e ce ne sono 22 in più anche nei reparti dedicati (1.169).

I decessi nelle ultime 24 ore sono 24.

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 99.023, totale complessivo: 36.139.081

i nuovi casi positivi: 14.065

in terapia intensiva: 38 (+3)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.169 (+22)

i decessi, totale complessivo: 39.682 (+24)

I nuovi casi per provincia

Milano: 4.400 di cui 1.794 a Milano città;

Bergamo: 933;

Brescia: 1.672;

Como: 1.005;

Cremona: 562;

Lecco: 567;

Lodi: 217;

Mantova: 846;

Monza e Brianza: 1.280;

Pavia: 715;

Sondrio: 186;

Varese: 1.289.