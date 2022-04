Cambia il tempo: dalle nuvole alle piogge - BergamoNews

Le previsioni del tempo su Bergamo per mercoledì 20 aprile le illustra Francesco Sudati del Centro meteo lombardo.

ANALISI GENERALE

Una depressione dalle Baleari si approfondisce e si muove verso est, richiamando correnti umide meridionali sulla Lombardia che porteranno qualche pioggia di debole intensità tra giovedì e venerdì.

Mercoledì 20 aprile 2022

Tempo Previsto: Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, ma con fenomeni assenti o molto scarsi ed eventualmente di breve durata e molto localizzati. Nel corso del pomeriggio tendenza a schiarite lungo il settore orientale della Pianura Padana lombarda, in parziale estensione ai settori occidentali.

Temperature: In pianura minime in lieve aumento e comprese tra +9/11 °C; massime in diminuzione e comprese tra +14/16 °C.

Giovedì 21 aprile 2022

Tempo Previsto: Generale peggioramento con deboli precipitazioni a carattere sparso ad iniziare da Oltrepò e zone di bassa Pianura Padana, in estensione nel corso della giornata alle altre aree. Deboli nevicate oltre 1500/1700 metri su Orobie. Area alpina settentrionale e valtellinese ai margini del peggioramento con scarsa possibilità di precipitazioni.

Temperature: In pianura minime stazionarie e comprese tra +10/12 °C; massime in lieve diminuzione e comprese tra +13/15 °C.

Venerdì 22 aprile 2022

Tempo Previsto: Tra la notte e la mattinata molto nuvoloso o coperto su tutta la regione con deboli piogge sparse, più probabili lungo la Pianura Padana, Oltrepò ed area Prealpina. Nel corso del pomeriggio attenuazione dei fenomeni e schiarite, specialmente lungo la Pianura Padana.

Temperature: In pianura minime stazionarie e comprese tra +10/12 °C; massime in lieve aumento e comprese tra +15/17 °C.