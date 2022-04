Bergamo: 20 opere di Andy Warhol alla galleria dell'ex arbitro Mazzoleni - BergamoNews

Bergamo. Andy Warhol in scena alla galleria Art Events di Mario Mazzoleni.

Sotto i portici piacentiniani, in pieno centro città, saranno visibili gratuitamente una ventina di opere grafiche firmate in originale dall’artista, tra i principali esponenti della Pop Art.

Gli autografi, come dichiara l’ex arbitro titolare della galleria d’arte “sono stati apposti in originale con il consueto pennarello nero che Warhol portava sempre con sé nel taschino, proprio per autografare tutto ciò che gli capitava sotto mano, da un tovagliolo del ristorante ad una banconota”.

Già da alcuni mesi la Art Events ospita la Pop Art, con l’esposizione di numerosi artisti del panorama pop italiano ed internazionale: da Lodola a Robert Indiana, da Mart Signed a Vincent.

Da questo mese il primo piano è invece dedicato a Warhol, uno degli ideatori di questa corrente contemporanea che oggi sembra essere in assoluto la più venduta e la più amata anche dai giovani.

“Abbiamo pensato di proporre una piccola collezione di suoi lavori – sottolinea Mario Mazzoleni – per presentarli al pubblico bergamasco che sta apprezzando tantissimo la nostra nuova galleria, punto di riferimento in Lombardia per gli amanti del genere Pop Art”.

In vetrina campeggiano le famose Campbell’s Soup, ci sono le immancabili Marilyn Monroe, l’Indiano, il mitico Billy Squier, dai colorati flowers ai topolini di Walt Disney.

Una serie di opere che sarà possibile vedere dal vivo in galleria, aperta liberamente al pubblico tutti i giorni ad eccezione del lunedì.