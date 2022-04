Auto finisce nel fiume a Fara Gera d'Adda: muore mamma di 44 anni - BergamoNews

Fara Gera d’Adda. Un’altra tragedia nella provincia di Bergamo. Nella serata di martedì (19 aprile) una donna ha perso la vita in un incidente a Fara Gera d’Adda, nella Bassa. Si tratta di Romina Vento, 44 anni, mamma di due figli di 10 e 15 anni, che viaggiava in auto col marito, Carlo Fumagalli. La famiglia risiede a Fara Gera d’Adda.

La dinamica è ancora da chiarire. E le ricerche a tarda notte erano ancora in corso.

Le prime informazioni parlano di un’auto, una Renault Megane bianca, uscita di strada intorno alle 21.30 in via Resighetti, nei pressi del centro sportivo comunale, e che poi sarebbe finita nel fiume Adda, dove però l’acqua non sembra molto alta.

Due le persone coinvolte, tra cui la donna che è deceduta, mentre il marito pare si sia riuscito a salvare raggiungendo a nuoto la riva.

Un gruppo di atleti che si stavano allenando al campo sportivo del Comune, proprio vicino al luogo della disgrazia, ha dato l’allarme dopo aver visto un uomo in acqua che chiedeva aiuto. L’uomo poco dopo è sparito dalla loro vista.

Sul posto i sommozzatori del nucleo dei Vigili del fuoco di Treviglio insieme a quelli di Milano, oltre a due ambulanze, l’automedica e ai carabinieri per i rilievi di legge.