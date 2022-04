Schianto furgoncino-moto in via del Polaresco: grave un giovane centauro - BergamoNews

Bergamo. Grave incidente nel primo pomeriggio di martedì 19 aprile in via del Polaresco, a Bergamo, all’incrocio con via Bellini: un giovane di 17 anni è stato sbalzato dalla propria moto, finendo violentemente sull’asfalto, dopo lo scontro con un furgoncino.

Sul posto in pochi minuti si sono precipitati i mezzi di soccorso, con un’automedica, due ambulanze e due pattuglie l’unità mobile della Polizia Locale, che hanno chiuso al traffico il tratto di strada interessato per permettere i soccorsi e i rilievi di legge.

Secondo una prima ricostruzione all’origine dello schianto ci sarebbe una mancata precedenza: il ragazzo, in sella a una Ktm, è stato trasportato con la massima urgenza in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con un trauma cranico commotivo, mentre la donna di 49 anni che si trovava al volante di un furgoncino Citroen ha riportato un trauma al volto, finendo al Policlinico di Ponte San Pietro in codice giallo.