Quanto ci è mancato il teatro! - BergamoNews

Pochi giorni fa l’International School of Bergamo è tornata a teatro con lo spettacolo “Jungle Friends”.

Gli alunni delle Elementary si sono esibiti in un musical all’insegna dello swing più sfrenato!

I ragazzi hanno ballato, recitato e cantato come si vedeva oramai dallo spettacolo di Dicembre del 2019. Per la verità lo spettacolo avrebbe dovuto essere, come da tradizione oramai decennale, quello di Natale, ma anche quest’anno il Covid ha portato alla cancellazione dello spettacolo, che si è trasformato quindi nello Spring Show.

Un vero successo, dove tutti i bambini hanno dato il meglio di sè.

Virginia Longo, l’anima di ogni spettacolo dell’International School of Bergamo ha commentato: ”Tornare su un palco vero, in un vero teatro, è stata una grandissima soddisfazione e tutti i bambini hanno vissuto quest’esperienza con grande gioia e un fortissimo impegno. Spettacoli così complessi, sono possibili solo grazie ad un sforzo collettivo di tutto lo staff, dalle insegnanti di classi con la preparzione dello script, al dipartimento artistico che guida i bambini nella creazione di tutte le scenografie”.

“E’ incredibile come essere qui a teatro ci dia il senso di un possibile ritorno alla normalità o per lo meno ad una speranza di convivenza con con questo terribile virus. Come disse Henry Miller: ‘art teaches nothing except the significance of life – l’arte non ci insegna nulla , eccetto il significato della vita’. L’invito quindi rivolto a tutti i genitori è quello di tornare a teatro e di farlo scoprire ai più piccoli.

Noi come scuola facciamo la nostra parte facendo vivere ai nostri alunni delle esperienze che non solo li aiutano a crescere conquistando motivazione e sicurezza, ma anche regalando loro dei ricordi indelebili”, hanno commentato Chiara Traversi e Guia Ghidoli, School Directors.