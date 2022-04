Impazza il gossip: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme? - BergamoNews

Inguaribili romantici, tenetevi forte: forse non è ancora scritta la parola fine sull’amore fra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Secondo gli ultimi rumours, la popolare conduttrice e l’imprenditore bergamasco potrebbero essere tornati assieme.

Dagospia, portale di gossip, notizie e cronaca quotidiana, ha riferito che i due sono stati avvistati oggi, martedì 19 aprile, in atteggiamenti molto confidenziali in Val di Genova vicino a Pinzolo, in Trentino.

Secondo i presenti, ci sarebbe molto feeling tra loro, nell’isolato rifugio di Bona Fontana e si vocifera di un grande ritorno di fiamma. Si attendono sviluppi: in attesa di conferme o smentite, la certezza è una: entrambi saranno tra i protagonisti del gossip dell’estate 2022.