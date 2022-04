Debacle Atalanta: ma all'Europa ci credi ancora? - BergamoNews

Quella che doveva – o poteva – essere una riscossa dopo l’eliminazione dall’Europa League, si è rivelata una nuova débacle dell’Atalanta, alla terza sconfitta consecutiva in campionato.

Diciamolo, l’Hellas Verona ha meritato questa vittoria: squadra pimpante, viva, concreta. La Dea è invece mancata, completamente. E solo in parte questa assenza è da attribuire al contraccolpo psicologico dovuto all’uscita dalla coppa.

Credo, onestamente, che diversi giocatori siano arrivati al capolinea di quest’avventura, forse perché stremati dalle innumerevoli partite giocate in questi anni senza avere dei rincalzi all’altezza della situazione.

Del resto è ovvio: quando hai un’auto che tiri al massimo per 100 mila chilometri senza concederle un po’ di manutenzione, prima o poi comincia a fare le bizze.

Non posso pensare, ad esempio, che Duvan Zapata sia il giocatore visto lunedì sera, quando solo poco tempo fa era considerato uno dei più prolifici attaccanti europei. È anche vero che quando le cose non girano, tutto sembra andare per il verso sbagliato.

Aggiungo anche – senza voler essere una scusante, sottolineo – che abbiamo visto l’ennesima direzione arbitrale penosa: un difensore ospite andava chiaramente espulso, ma che il fischietto emiliano ha ritenuto di non sanzionare in tal modo. Probabilmente non sarebbe cambiato molto, ma l’Atalanta ha subito l’ennesimo errore arbitrale della stagione, poco ma sicuro.

Inutile commentare le prove dei singoli, tutti generosi ma chiaramente insufficienti in una gara che poteva essere decisiva per cercare di tornare in Europa. Ora il traguardo è sempre più lontano e forse neppure loro ci credono più.

Pazienza. Occorre ripartire per cercare di chiudere degnamente questa non facile stagione. Sabato c’è da battere il Venezia.