Covid, calano i nuovi casi, ma non a Bergamo. E crescono le reinfezioni - BergamoNews

Prosegue una modesta riduzione dei nuovi casi, conseguenza anche della giornata festiva in più e, in parallelo, con il calo dei test eseguiti: ne parleremo dopo i principali numeri e indicatori.

La settimana epidemiologica 12/18 aprile ha registrato, a livello nazionale, 406.374 contagi certificati da tampone, in calo del 7,5% rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa, quando se ne erano contati 439.195. Media giornaliera 58.053 (da 62.742).

Nonostante il minor numero di positivi aumenta il tasso di positività medio, ora al 15,4% (era al 14,9).

Diminuiscono i decessi: questa settimana i morti sono stati 903, mentre lunedì scorso ne contavamo 954.

Scendono i ricoveri: 9.940 (erano 10.256) nei reparti Covid; più rilevante il calo di quelli in Terapia Intensiva: da 466 a 411.

Diminuisce anche il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva che passa da 336 a 290, così come l’indice di occupazione nei Reparti Covid: dal 15,8% al 15,3% e quello nei Reparti di Terapia Intensiva: 4,2% (era al 4,7%).

In calo i pazienti in isolamento domiciliare: sono 1.206.492 (erano 1.263.581).

In diminuzione anche tutti gli altri indici:

Curva dei contagi: da 0,42 a 0,38.

Rt nazionale: da 1,13 a 1,05.

L’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 780 a 720.

Lombardia e Bergamo

Anche in Lombardia si registra una diminuzione nel numero dei positivi, che passa da 56.520 a 53.711 (-5%).

Si registra un lieve rialzo per quanto riguarda il numero dei ricoverati in Area Covid: sono 1.116 gli attuali (erano 1.104); in diminuzione quello relativo alle Terapie Intensive: da 42 a 36.

In leggero calo anche il numero dei nuovi ingressi in T.I. che passa da 19 a 15.

In forza dei suddetti numeri, scende l’indice di occupazione nei Reparti di Terapia Intensiva: dal 2,3% al 2,0%; quello relativo ai Reparti Covid è ora al 10,7% (era al 10,6%).

Per la quarta settimana consecutiva aumenta il numero dei decessi: nel periodo sono stati 180 rispetto ai 145 del precedente.

Per quanto riguarda gli attualmente positivi, si registra una diminuzione: sono ora 160.197 (erano 165.472 la settimana scorsa), che va di pari passo con quello delle persone attualmente in isolamento domiciliare, che sono 159.045 (erano 164.326).

Scende leggermente l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti: da 565 a 550; in aumento invece l’indice medio settimanale di positività che passa dal 12,78 % al 12,84%.

In aumento del 3,6% il numero dei nuovi casi in provincia di Bergamo: i positivi sono stati infatti 3.775 rispetto ai 3.645 del periodo precedente.

Sale un poco il numero dei pazienti ricoverati in Area Medica all’ospedale cittadino: nel periodo si è passati da 38 a 40, mentre quelli ricoverati in Terapia Intensiva passano da 5 a 8.

Aumenta l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 330 a 345.

Nel periodo osservato si sono registrati 5 decessi (12 il precedente).

Si riconferma l’impossibilità di determinare con precisione l’entità del calo epidemico: per la terza settimana consecutiva la diminuzione dei casi individuati replica in modo quasi integrale la diminuzione dei test eseguiti: 2.683.315 vs. 2.945.352. Stabile da un mese anche il rapporto positivi/tamponi totali, che si muove in un range compreso tra 14,5% e 15,5% lasciando intuire una circolazione vivace del virus sul territorio: un reale arretramento del Sars-CoV-2 sarebbe infatti accompagnato, come nelle fasi precedenti, da una discesa marcata di questo indicatore.

Aumentano le reinfezioni

L’aumento delle reinfezioni (il tasso è salito al 4,1% nella prima settimana di aprile, contro una media del 3,1% nel periodo tra il 24 agosto 2021 e il 6 aprile 2022) si presta a due chiavi interpretative.

La prima è ovviamente quella proposta dall’Iss, che evidenzia come la probabilità di contrarre una nuova infezione a distanza di tempo sia maggiore in alcune specifiche categorie: non vaccinati o vaccinati da oltre 120 giorni; guariti da più di 210 giorni dalla prima infezione; soggetti di sesso femminile; soggetti di età inferiore ai 50 anni; operatori sanitari.

La seconda, ci riporta al progressivo allentamento e abbandono delle misure di mitigazione: se osserviamo le categorie elencate dall’Iss, infatti, sono le stesse di qualche mese fa, ma la percentuale di reinfezioni ha iniziato a crescere dopo l’abbandono delle mascherine all’aperto: una “liberazione” che in qualche modo, nell’immaginario collettivo, ha coinciso (erroneamente) con la fine dell’emergenza e della pandemia rendendo più facile la circolazione del virus.

Quarta dose

Che si arrivasse alla decisione di farla non è una sorpresa. Se ne era già parlato alla fine dello scorso anno come di una soluzione ineluttabile. Così come si era già posta l’attenzione sulla necessità di aggiornare i vaccini, quando ancora circolava Delta e Omicron non era comparsa. Nessuna particolare capacità c’era dietro queste proposte, ma la semplice presa d’atto di quanto ci insegna da tempo la Medicina: occorre prevenire per quanto possibile.

Su questa linea si pone anche questo report, cercando di seguire la strada della informazione basata sulla verità dei numeri e sulla chiarezza. Per questo motivo reiteriamo l’invito a utilizzare il più possibile le mascherine Ffp2, anche all’aperto se in presenza di altre persone: sono l’unico strumento che si affianca al vaccino nel proteggerci dall’infezione (contro tutte le varianti note) e non trova alcuna spiegazione la rinuncia a utilizzarlo. Facendolo, aumentiamo il nostro rischio personale di contrarre l’infezione.

Sulla quarta dose ricordiamo la raccomandazione dell’Iss per le categorie indicate e per chi abbia già compiuto gli 80 anni di età. È rimandata all’autunno, con i nuovi vaccini aggiornati, la somministrazione alle fasce di popolazione che verranno allora decise; sulla base dei dati attuali indichiamo gli over 50 se l’obiettivo sarà limitare l’impatto clinico del virus, tutta la popolazione se invece dovremo anche limitare al massimo la circolazione del Sars-CoV-2.

Nel mondo

Come consueto chiudiamo con l’andamento dell’epidemia a livello mondiale, con i dati Oms relativi alla settimana epidemiologica 4-10 aprile: i nuovi casi individuati sono stati 7.221.651, in calo del 22,7% dai 9.351.818 della settimana precedente. Riduzione consistente anche per i decessi (-15,02%) a quota 22.336. Questo trend calante, ammonisce tuttavia l’Oms, “deve essere interpretato con cautela perché molti Paesi stanno cambiando la loro strategia di testing Covid-19, scelta che comporta un minor numero di test eseguiti e un conseguente numero più basso di casi individuati”.

Per quanto riguarda i positivi, nel periodo osservato l’Italia risale in quinta posizione, con 447.322 casi, nella classifica dei Paesi più colpiti a livello mondiale: è preceduta da Corea del Sud (1.459.454), Germania (1.019.649), Francia (927.073) e Vietnam (453.647). Nello stesso periodo gli Stati Uniti restano in prima posizione per numero di decessi (3.682) seguiti da Corea (2.186), Russia (2.000).