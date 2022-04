Catellani & Smith accende l’esclusivo locale "Im Ackermannshof" di Basilea - BergamoNews

Catellani & Smith illumina gli ambienti dell’esclusivo Im Ackermannshof di Basilea, locale che, con la sua moderna cucina mediterranea, riflette le radici italo-svizzere dello chef Flavio Fermi. Oltre al ristorante, Im Ackermannshof comprende anche un’area bar & lounge che offre una ricercata selezioni di vini, champagne e cocktail da accompagnare a deliziosi appetizers.

Progettati da Céline Burgy Interior Design Gmbh, gli ambienti si distinguono per le particolari pareti dall’effetto delabré che si abbinano a pochi e ben studiati elementi d’arredo dalle tonalità neutre, e da materiali come legno e metalli. Ne è un perfetto esempio lo spazio bar & lounge, in cui due sospensioni 22 Petits Lentilles illuminano il lungo bancone e il piano riservato alla preparazione delle bevande. La particolare illuminazione orientata verso il soffitto, prodotta da LED strip a basso voltaggio inseriti nella base delle due grandi lampade, contribuisce a creare l’atmosfera soffusa che caratterizza tutto l’ambiente. Gli ovali in ottone naturale in cui sono incastonate le grandi lenti trasparenti e luminose – ripetute in sequenza lungo il perimetro della struttura – creano un equilibrio armonico con lo stile volutamente “anticato” delle pareti.

Posizionate sul bancone bar e sui tavolini, le lampade wireless Giulietta BE T forniscono tre diverse intensità luminose, regolabili con un semplice tocco della mano. In finitura ottone vintage, Giulietta BE T si compone di una base circolare e una sottile asta intorno alla quale gravita, apparentemente senza alcun sostegno, un cerchio che nasconde nella parte inferiore la fonte luminosa.

Infine, spostandosi nell’area ristorante, singoli elementi di Gold Moon installati a varie altezze e diverse distanze gli uni dagli altri, formano interessanti composizioni che illuminano i tavoli della sala. Il colore oro della foglia che riveste la superficie interna dei dischi irregolari, e le gemme di luce sostenute da “riccioli” in rame donano un tocco straordinariamente prezioso all’ambiente circostante.