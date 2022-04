“Sputi”: cento racconti brevissimi e irriverenti del bergamasco Paolo Dal Canto - BergamoNews

Paolo Dal Canto, con la sua prolifica e irriverente penna, stupisce ancora una volta i suoi lettori con “Sputi”, una raccolta di cento racconti, nelle librerie di tutta Italia e sui maggiori circuiti online.

Cento racconti racchiusi, per l’appunto, in un’unica pubblicazione (Edizioni Mondo Nuovo), con illustrazioni dell’artista Federico Quiliconi, che arricchiscono e rafforzano ogni novella dell’opera.

L’autore, in questo suo narrare non convenzionale, dà così forma a racconti brevi, a volte brevissimi, ciascuno di poche righe, al massimo una pagina, che proprio come piccoli sputi colpiscono, sbaragliano, confondono il lettore; a volte offendono, a volte divertono, a volte suscitano sorrisi amari.

“Penocchio”, “L’infarto”, “Nata e morta in Palestina”, “Zio Porco”, “Sputa nel piatto dove mangi” sono alcuni dei titoli che già la dicono lunga su stile e contenuti.

Cento racconti “da leggere prima di andare a letto per non chiudere occhio, tra sangue, bava, bile, festività soppresse, sex toys, corpi, sacramenti, emozioni, sentimenti, parenti serpenti, animali addomesticati, giochi dimenticati” spiega l’autore.

Un libro adatto agli amanti dell’umorismo arguto, del connubio tra letteratura e illustrazione, delle riflessioni d’autore.

Chi è Paolo Dal Canto

Autore bergamasco, il suo amore per la scrittura inizia con il teatro, come sceneggiatore e regista per le compagnie Operai del Cuore e I Pensattori. Ama scrivere storie rumorose, caratterizzate da uno stile distopico, dissacrante, tragico e comico, al limite del surreale e fedele al desiderio di provocare ed emozionare.

Ha seguito corsi di scrittura tenuti da Marco Ravasio, della scuola Holden, e da Giorgio Vasta.

Nel Gennaio 2020 pubblica la sua prima raccolta “L’uomo livella e altri racconti” edita da Edizioni Mondo Nuovo di Pescara e sempre per la stessa casa editrice, nel gennaio del 2021, esce la raccolta “Non dirmi che ti piace Baricco”.