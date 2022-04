Sold out per i Nomadi al Creberg: nuova data a dicembre - BergamoNews

Bergamo. Registra sold out il concerto “Ma che film la vita” che i Nomadi terranno il giovedì 28 aprile alle 21 al Creberg Teatro di Bergamo e, visto il grande successo riscontato in prevendita, i Nomadi hanno scelto di nuovo Bergamo e il Creberg Teatro, per un evento speciale: Natale con i Nomadi, “Ma che film è la vita” programmato per mercoledì 21 dicembre 2022 con l’organizzazione Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Zodiak.

“Ma che film la vita” è il tour teatrale 2022 che a 30 anni dall’uscita dell’omonimo album “Ma che film la vita” sta toccando i più prestigiosi teatri italiani. “Un tour – spiegano i Nomadi – dal nome fortemente significativo per ciò che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, quando la realtà ha brillantemente superato ogni finzione cinematografica, la vita è proprio un film, una perenne sorpresa che ci rimette in gioco ogni istante.” Con questo Tour i Nomadi ripartono ricordando un periodo spartiacque nella loro “storia infinita” e unica. Riprendono simbolicamente dalle radici che danno la forza per andare avanti con nuova linfa e vigore. Grazie alla musica che è vita , “grazie alle emozioni, a tutte le emozioni” che ci da, “lontano da quella volontà solo terrena di credere che il tutto sia spazio, tempo, materia”. “Un tour pensando al domani” sono le parole di Beppe Carletti.

I Nomadi sono Beppe Carletti (tastiere, fisarmonica e cori – dal 1963), Cico Falzone (chitarre e cori – dal 1990), Daniele Campani (batteria – dal 1990), Massimo Vecchi (basso, voce – dal 1998), Sergio Reggioli (violino, voce – dal 1998), Yuri Cilloni (voce – dal 2017).

I biglietti per la nuova data del 21 dicembre 2022 al Creberg Teatro di Bergamo – evento speciale Natale con i Nomadi – sono disponibili a 37,50 euro per il primo settore e 32,50 euro per il secondo settore. Sono in vendita online sul sito www.ticketone.it e alla biglietteria del Creberg Teatro, in via Pizzo della Presolana, aperta da mercoledì a sabato dalle ore 13 alle ore 19, tel. 035.343434.

Sono esauriti i biglietti per la data di giovedì 28 aprile.