Sale sul cofano dell'auto e batte la testa per uno scherzo, 25enne in ospedale - BergamoNews

Gandino. Sarebbe salita sul cofano dell’auto del fidanzato, quando lui avrebbe per scherzo messo in moto il veicolo facendole perdere l’equilibrio.

La giovane, 25 anni, avrebbe battuto la testa e perso i sensi prima di essere trasportata in codice giallo in ospedale a Brescia.

Soccorsi in azione domenica sera, 17 aprile, poco prima delle 20 in via Ruviali a Gandino.

Sul posto l’automedica, l’ambulanza e l’elisoccorso, oltre ai carabinieri di Clusone per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.