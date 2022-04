Pasquetta col sole e temperature in risalita - BergamoNews

Le previsioni del tempo di lunedì 18 aprile per Bergamo e la provincia a cura di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Mentre correnti fresche e secche scorrono lungo il bordo orientale dell’anticiclone, favorendo di fatto ancora condizioni di stabilità fino a martedì, aria umida atlantica si avvicina al Mediterraneo occidentale, ove mercoledì attiverà una profonda depressione che (almeno in parte) dovrebbe successivamente portare un po’ di pioggia anche sulla Lombardia.

Lunedì 18 aprile 2022

Tempo Previsto: Giornata di tempo stabile e soleggiato su tutti i settori.

Temperature: In pianura minime in lieve diminuzione e comprese tra +5/7 °C; massime in lieve aumento e comprese tra +18/20 °C.

Martedì 19 aprile 2022

Tempo Previsto: Mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Nel corso del pomeriggio aumento delle nubi, ma senza fenomeni, a partire dalle Alpi, in estensione alle altre zone entro sera.

Temperature: In pianura minime in lieve aumento e comprese tra +7/9 °C; massime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra +19/21 °C.

Mercoledì 20 aprile 2022

Tempo Previsto: Generale peggioramento, ma con bassa probabilità di fenomeni.

Temperature: In pianura minime in lieve aumento e comprese tra +9/11 °C; massime in diminuzione e comprese tra +14/16 °C.