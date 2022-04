Bianzano, schianto tra auto e tre moto: 2 morti e 4 feriti - BergamoNews

Bianzano. Il bilancio è drammatico: due morti e quattro feriti, due di loro in condizioni gravi. In totale, sono 11 le persone rimaste coinvolte nel tragico incidente che dal pomeriggio di lunedì 18 aprile sta bloccando la stada provinciale 40 a Bianzano.

A scontrarsi, intorno alle 14,30, in località Campella, tre moto che viaggiavano in gruppo verso Albino e un’auto che percorreva la strada in direzione opposta.

In seguito all’urto con una delle moto, la macchina ha preso fuoco: le fiamme non avrebbero lasciato scampo a uno dei motociclisti, mentre un altro è deceduto a causa dei traumi riportati.

Illesi ma visibilmente sotto choc gli occupanti della vettura, completamente carbonizzata: una coppia originaria di Bianzano con un bambino piccolo, riuscita a fuggire in tempo dall’abitacolo.

Sul posto un ingente dispiegamento di mezzi di soccorso: 4 ambulanze e 2 elicotteri del 118, decollati da Bergamo e Milano.

Presenti anche i carabinieri di Clusone, i vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo e il sindaco di Bianzano, Nerella Zenoni, che sta aiutando nella gestione del traffico.

La strada provinciale è stata chiusa alle auto. Ancora ignote le generalità delle vittime: una sarebbe una donna di 53 anni.