Azzone, cade dalla moto: grave 68enne - BergamoNews

Azzone. Soccorsi in azione lunedì pomeriggio, 18 aprile, a Dezzo di Scalve, frazione di Azzone, per un uomo di 68 anni caduto dalla moto intorno alle 15,30.

Da chiarire se l’uomo abbia perso il controllo delle due ruote per una manovra errata oppure a causa di un malore.

Sul posto, in località acque, un’ambulanza e l’elisoccorso per il trasporto del motociclista in ospedale. Allertati anche i carabinieri di Clusone per i rilievi del caso.

Le sue condizioni sarebbero gravi.