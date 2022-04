Atalanta-Verona: Scalvini è il migliore dei nerazzurri. Rimandati Demiral, Hateboer e Zappacosta - BergamoNews

Musso 6 : Palo e traversa parano per lui, rispettivamente su tiro di Faraoni e punizione di Caprari. Grande parata su tiro di Lazovic, sfortunato nel rimpallo con Koopmeiners che porta all’autorete dello stesso. Incolpevole.

Scalvini 7 : Per lui continua il tempo delle mele. Beato lui. Si comporta da veterano senza perdere lucidità e concentrazione, riapre la partita con uno stacco di testa da consumato bomber al primo centro in serie A

Pasalic (40’2t) Sv

Demiral 5 : Il “Cholito” lo mette in difficoltà con i movimenti veloci, nell’azione del gol esce scomposto facilitando l’assist decisivo di Simeone per il gol di Ceccherini che Var Fabbri convalida smentendo guardalinee e arbitro

Djimsiti (9’2t) 6 : Quando serve lui c’è sempre, con la spalla da poco guarita non si tira indietro.

Palomino 5,5 : Argina fin che può un avversario complicato come Barak, tenta anche qualche inserimento di testa senza fortuna, ma non fornisce la solita sicurezza alla difesa.

Hateboer 5 : Confusione e tanta corsa inutile, sembra svuotato nel ritrovarsi. Testa pronta a cambiare aria.

Pezzella (9’2t) 5 : Cerca di dare spinta, senza mai concludere l’azione

De Roon 6 : Capitano di giornata, senza Freuler è chiamato a dare logica al gioco, cerca di andare sempre in pressione vincendo parecchi contrasti.

Koopmeiners 5,5 : È di livello superiore con una unica colpa, quello di non farsi capire o non lo capiscono in una serata complicata pure dall’autorete.

Zappacosta 5 : Un destro di piede riciclato a sinistra è sempre costretto a perdere l’attimo che conta, il mister la pensa diversamente. Non una discesa da ricordare, solo tentativi senza concludere anche quando viene portato a destra.

Malinovskyi 5,5 : Con i tiri che cerca è appariscente, ma non convincente. Dopo mezz’ora ammonito e infortunato nella stessa azione, sostituito non è proprio un buon momento per lui.

Miranchuk (30’) 5 : Mai in partita, dentro senza mai trovare un colpo decisivo.

Boga 5,5 : Gasperini insiste su di lui perché è il futuro, tante serpentine in avvio senza concludere. Insiste nel dribbling ignorando l’uno due con i compagni

Muriel (9’ 2t) 6 : Ravviva la gara con energia e tentati colpi ad effetto con i compagni che non lo assistono. Da subentrato non appare più convinto.

Zapata 5,5 : Parte con un assist a Malinovskyi, Gunter subito ammonito andrebbe espulso per doppia ammonizione per i ripetuti falli che gli impediscono ogni giocata. Manca la brillantezza per trovare gli spazi per concludere.

Gasperini 5 : Lezione di concentrazione e voglia dall’ Hellas di un allenatore considerato un allievo. Non c’è più tempo per leccarsi le ferite, non lo si discute per i risultati finora raggiunti ma senza l’Europa League le rivoluzioni possono partire anche dal comandante la nave.

Serata troppo amara per pensare ed accettare che la Dea sia quella vista in campo, comunque sempre incitata da una ammirevole Curva.Dem