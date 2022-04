Atalanta-Verona, Nero a metà, Made in sud o Robocop 2? La tv del 18 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 18 aprile alle 21 DAZN trasmetterà la partita di calcio fra Atalanta e Verona, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Nero a metà”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Nei suoi panni” e “Un uomo”.

Nel primo, nell’indagare sul ladro ucciso sotto casa di Alba, Carlo è sempre più convinto che il responsabile della morte sia Pugliani, ma le prove a suo carico scarseggiano. A rivelargli l’identità della vittima è Spartaco Mattei, uno scorbutico agente della narcotici che identifica il ladro con il nome di Suleyman.

Nel secondo, mentre in commissariato giunge un’intera classe di liceo preoccupata per la scomparsa di una loro professoressa, Monica è sempre più gelosa di Malik, che nei fatti fatica a considerarla come la sua compagna. Alba, intanto, condividendo con Federico l’evolversi delle ricerche su sua madre, inizia a uscire con lui. Un notaio viene trovato morto in periferia, apparentemente vittima di un pirata della strada, ma qualcosa non torna…

Su RaiDue alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione di “Made in Sud”. Il programma festeggia i suoi primi 10 anni su Raidue con una nuova coppia di conduttori, Lorella Boccia e Clementino e con la consueta formula ritmata e allegra fatta di comicità, risate, musica e divertimento.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà l'”Isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Italia1 alle 21.25 trasmetterà “Battiti live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “Robocop 2”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – L’altra figlia”; su Iris alle 20.55 “Contact” e su Italia2 alle 21.10 “Dredd – Il giudice dell’Apocalisse”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Sciarada – Il circolo delle parole – L’atlante che non c’è. Milano noir con Giorgio Scerbanenco”. Un viaggio nella Milano di Duca Lamberti, indicabile personaggio dei romanzi noir di Giorgio Scerbanenco, in cui si sposano operosità e delitto: dalla Stazione Centrale al Duomo, dal Castello sforzesco ai navigli. Una guida originale per lettori viaggiatori.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Servant of the people”; su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.