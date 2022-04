Atalanta-Verona 1-2: accorcia le distanze di testa Scalvini - Segui la diretta - BergamoNews

Bergamo. Per la prima delle sette finali contro il Verona il tecnico dell’Atalanta sceglie di dare continuità al centravanti colombiano Zapata supportato da Malinovskyi e Boga. Nonostante la prestazione sottotono in Europa League confermato il tridente nerazzurro per ritornare a correre in Serie A. In difesa altra chance dal primo minuto per Scalvini. Tudor conferma le previsioni della vigilia e lancia Barak, Caprari e Simeone.

Secondo Tempo

41′ Gasperini sostituisce Scalvini con Pasalic

40′ A un passo dal pareggio l’Atalanta con Zappacosta, siluro alto di pochissimo sopra la traversa

36′ Accorcia le distanze la Dea! Sul ribaltamento di fronte Zappacosta sulla fascia destra disegna un traversone perfetto sulla testa di Scalvini, bravo a metterla nell’angolino

35′ Ancora palo per gli scaligeri con Lasagna che dalla distanza fa tremare il Gewiss Stadium

33′ Entrano in campo Hongla, Depaoli e Lasagna per Caprari, Lazovic e Simeone

25′ Tudor cambia Ceccherini con Veloso

10′ Fuori Demiral, Zapata e Hateboer per Djimsiti, Muriel e Pezzella

9′ Raddoppio Verona! Triangolo nello stretto tra Ilic e Tameze, il serbo a tu per tu con Musso si fa ipnotizzare ma la palla rimbalza addosso a Koopmeiners e termina in rete

1′ Riparte il match!

Primo Tempo

48′ Finisce la prima frazione con il punteggio di 0-1 per gli ospiti

47′ Vantaggio Verona! Colpo di testa di Ceccherini da due passi sull’assist al bacio di Simeone

36′ Grande occasione per la Dea! Zappacosta mette il pallone al centro per lo stacco di Hateboer, dopo una carambola Koopmeiners fa la sponda per Zapata ma la conclusione è a lato di poco da pochi metri

33′ Costretto a un cambio anche Gasperini. Il tecnico perde per infortunio Malinovskyi, dolorante al ginocchio. Al suo posto Miranchuk

30′ Tudor sostituisce Gunter che in precedenza ha rischiato il secondo giallo e inserisce l’ex Atalanta Sutalo

26′ Ancora gli ospiti vicini al vantaggio con Simeone che sbatte su Musso. Bella parata del portiere nerazzurro a salvare il risultato

24′ Palo Verona! Cross morbido sul secondo palo dove arriva in scivolata Faraoni che colpisce il montante

6′ Buona occasione Malinovskyi su assist di Zapata ma una grande parata di Montipò devia in corner

1′ Fischio d’inizio. Partiti!

Formazioni ufficiali

Atalanta: Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Malinovskyi, Boga; Zapata. All. Gasperini.

Verona: Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.