Atalanta, non puoi sbagliare: 7 finali per un altro pass europeo, la prima col Verona - BergamoNews

Atalanta in campo la sera di Pasquetta, chiamata a voltare subito pagina dopo la brusca fine del sogno Europa League. L’avversario di turno al Gewiss Stadium è l’Hellas Verona, nella gara valida per la 34esima giornata di Serie A (fischio d’inizio alle 21).

Da dove ripartire? Senza dubbio, dal lungo e commovente ringraziamento tributato dalla Curva dopo lo 0-2 casalingo con il Lipsia. Un sincero e grosso “grazie” per tutte le emozioni e le soddisfazioni vissute in questi anni. Molti, infatti, si chiedono se la squadra sia giunta alla fine di un ciclo. La sensazione è che in estate ci saranno molti cambiamenti, ma adesso c’è una stagione da finire nel migliore dei modi. Sette partite, sette finali da giocare con il coltello tra i denti per tentare la rincorsa all’ennesimo pass europeo.

I ko contro Sassuolo e Napoli, sommati ad alcuni passi falsi di troppo tra gennaio e febbraio, hanno fatto scivolare la formazione di Gasperini in ottava posizione. Fiorentina, Lazio e Roma distano 5 e 6 punti ma i nerazzurri hanno disputato una gara in meno dei viola e dei giallorossi, due in meno rispetto ai biancocelesti.

I margini per recuperare ci sono e il calendario non è poi così proibitivo per l’Atalanta, a patto che ritrovi sé stessa.

La sfida con l’Hellas non è semplice. Gli scaligeri sono tra le formazioni che più hanno stupito in campionato, spingendosi fino alla parte sinistra della classifica. Il gioco di Tudor premia il tridente offensivo Barak, Caprari e Simeone che ha messo a referto trentasei (36!) reti in campionato.

Gasperini dovrebbe optare per Musso in porta con Djimsiti, Demiral e Palomino in difesa. A centrocampo Zappacosta, De Roon, Pessina e Zappacosta. In avanti possibile chance dal primo minuto per Koopmeiners e Malinovskyi dietro a Zapata.

Con l’obiettivo di sbancare il Gewiss Stadium, Tudor si affiderà a Montipò tra i pali, Gunter, Ceccherini e Casale in difesa. Sulla mediana Faraoni, Ilic, Tameze e Lazovic. Là davanti Barak e Caprari alle spalle di Simeone, il trio da 36 gol. Da fermare assolutamente per vincere la prima di 7, importantissime finali.