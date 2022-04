Scelta green al palazzo del Conad: pannelli solari per l'autonomia energetica - BergamoNews

Torre Boldone. Scelta green al supermercato Conad di Torre Boldone: lunedì 11 aprile è cominciata l’installazione di un impianto fotovoltaico da oltre 60 kw. Sul tetto dell’immobile che ospita il market, verranno posizionati 151 pannelli, in grado di cattuare l’energia solare trasformandola in corrente elettrica grazie a 3 inverter e 151 ottimizzatori.

Il Conad sarà così in grado di autoprodurre l’energia necessaria al proprio sostentamento: le stime annuali si aggirano intorno ai 66,82 MWh prodotti.

Le emissioni di anidride carbonica evitate sono pari a 17,11 tonnellate. Un po’ come se venissero piantati 786 nuovi alberi ogni anno.

Una scelta determinata anche dall’aumento delle bollette, che hanno un grande peso sul bilancio di un supermercato, considerata tutta l’energia elettrica consumata per mantenere aperta e attiva una struttura del genere: non si parla solo di luce, accesa sempre anche durante le ore diurne, ma di celle frigorifere per lo stoccaggio della merce, anche quelle sempre funzionanti, dei banconi dei beni freschi e deperibili, dei forni e dei macchinari necessari alla panificazione e di quelli del reparto gastronomia.

La decisione di installare l’impianto fotovoltaico va quindi nella direzione del risparmio energetico ed economico.