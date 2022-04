Sant'Omobono, paura per due anziani: in fiamme il tetto della loro casa - BergamoNews

Sant’Omobono Terme. Brutta disavventura nella notte tra sabato 16 e domenica 17 aprile per due anziani residenti a Sant’Omobono Terme, in via Capizzoli.

Attorno alle 3 dalla canna fumaria della loro abitazione ha iniziato a svilupparsi un incendio che in breve tempo ha avvolto tutto il tetto di circa 100 metri quadrati.

Fortunatamente un vicino di casa, accortosi delle fiamme, è riuscito ad avvertire l’anziana coppia di quanto stava accadendo, consentendo loro di abbandonare in tempo l’abitazione.

Sul posto per spegnere le fiamme sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno, della centrale di Bergamo e i volontari di Madone: una volta terminate le operazioni di spegnimento, l’area compromessa è stata bonificata e messa in sicurezza.