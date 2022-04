"Salva te stesso" contro la logica di Dio, il dilemma dell'uomo davanti alle prove - BergamoNews

Padre Francesco Cavallini, gesuita bergamasco che sta svolgendo il suo ministero a Palermo, in occasione della Pasqua scrive per Bergamonews questa riflessione.

C’è un ritornello che si ode sotto la croce di Gesù nel Vangelo di Luca: “Salva te stesso” (Lc. 23,35-40).

Rappresenta bene la “logica di questo mondo”, dell’uomo. Che si traduce in tanti modi: pensa a te, pensa al tuo tornaconto personale, prima te, anche a discapito del bene degli altri e della terra. I romani avevano sintetizzato tutto questo con l’espressione: “mors tua, vita mea”. Credo sia la logica alla base di ogni male che esista sulla terra: dalle guerre, agli omicidi, alla corruzione, alle violenze sessuali, alla mafia, all’inquinamento, alla pedofilia, all’abusivismo, allo sfruttamento dei lavoratori in giro per il mondo, alle truffe e ruberie, ecc. Gesù nella sua vita aveva messo in guardia da una religiosità di apparenza che non tocchi e trasformi i cuori purificandoli da questa logica.

Aveva detto che è da dentro il cuore che esce il male (e non dai cibi che si mangiano), le ruberie, il voler affermare se stessi a discapito di altri, l’orgoglio, gli omicidi, le invidie, …(Mt. 15,10-20).

Sotto la croce, sacerdoti e scribi, soldati e persino un crocifisso con lui gli chiedono di dimostrare che in lui per davvero si sia manifestato il vero volto di Dio esattamente entrando in questa logica umana malefica.

Ma da cosa ci avrebbe liberato, da cosa ci avrebbe salvato se anche Dio, in Gesù, avesse assunto questa logica. Se anche fosse stato a “fin di bene”, per dimostrare chi fosse, da cosa ci avrebbe liberato? Ancora di più avviluppati a questa logica di morte per sempre.

Il Signore però non ci salva “salvando se stesso” ma donando se stesso!!! Non dalla morte ma nella morte!

È un’altra logica, la logica di Dio, la logica dell’amore capace addirittura di portare su di sé il male e non rimetterlo in circolo. Agli occhi di tutti apparve un fallimento. Ed anche oggi la maggior parte delle persone lo pensa. La Resurrezione della Pasqua ci dice invece che solo questa logica, solo l’amore “vince la morte”.

Ci dice che solo così c’è salvezza per questo mondo, per le relazioni, per la madre terra. Altrimenti solo distruzione, guerre, morte, perdizione (ad ogni livello ed in ogni ambito della vita). E la guerra in Ucraina drammaticamente ce lo sta sbattendo in faccia.

Ma come fare ad abbandonare la logica del “Salva te stesso”? Come fare a purificare il cuore da cui ne scaturisce tanto male?

Personalmente credo nella riflessione, nella meditazione a cominciare dal meditare e lasciarsi trasformare dalla vita di Gesù che incarna la logica divina. Credo nell’esercitarsi a rinunciare a voler appagare tutte le voglie e i desideri di “piaceri apparenti”, credo nell’educare i giovani al servizio, all’accoglienza semplice, alla convivialità di qualità, credo nell’insegnare fin da giovani ad ascoltarsi e a “discernere” tra i tanti sentimenti del cuore e stati d’animo: quelli che sono per la vita vera, per la fecondità, l’autenticità, che vengono dallo Spirito divino che ci abita da quelli che sono per il mio tornaconto ma il male di qualcun altro, quelli che generano ripiegamento su di sé, banalità e superficialità, mediocrità e male.

E imparare a scegliere.

Come Gesù che nel Getzemani vive in sé la lotta tra queste due logiche, che nella preghiera e nella meditazione e nella relazione con il Padre sceglie e vive la logica divina, donare se stesso. Per questo poche ore dopo “non scenderà dalla croce”, per questo risorgerà, per questo ci salva, per questo possiamo anche noi entrare nelle nostre morti a cominciare da quella dell’egoismo. E salvare la nostra vita dal non senso, dalla vacuità, dal male…e così salvare l’umanità intera.