Poche nuvole, ma si abbassano le temperature - BergamoNews

Domenica di Pasqua, 17 aprile. Con Simone Beretta del Centro Meteo Lombardo vediamo che tempo farà a Bergamo.

ANALISI GENERALE



Dopo il rapido passaggio in quota di un fronte freddo debolmente instabile che nel pomeriggio di sabato ha interessato la nostra regione (portando delle deboli precipitazioni su alcuni settori centro orientali) la pressione tende nuovamente ad aumentare per via della poderosa struttura anticiclonica presente sul comparto centro occidentale Europeo, la quale nelle prossime ore si spingerà fin verso il settore Scandinavo, attivando di fatto dal bordo orientale della menzionata struttura, una discesa di correnti fredde di origine artica verso le regioni balcaniche, coinvolgendo marginalmente anche il Nord Italia.

Ne conseguirà pertanto un brusco calo termico, ma ancora in un contesto di tempo asciutto e soleggiato.

Situazione che rimarrà invariata almeno fino alla prima parte di mercoledì 20. A seguire, un graduale lento cedimento della struttura anticiclonica potrebbe finalmente aprire una fase con maggiori probabilità di precipitazioni. Evoluzione da confermare con i prossimi aggiornamenti.

Domenica 17 aprile 2022

Tempo Previsto: Inizialmente nuvoloso con rapido passaggio a cieli sereni o poco nuvolosi già a metà mattina. Dal pomeriggio possibili addensamenti sul comparto Prealpino orientale. In serata sulla pianura transito di innocue bande nuvolose di ridotto spessore.

Temperature: Minime e massime in calo. In pianura massime comprese tra 16-18°C

Minime in pianura comprese tra 7-10°C con punte a 12°C in ambito metropolitano

Lunedì 18 aprile 2022

Tempo Previsto: Dalle alpi alla pianura cieli sereni o poco nuvolosi, fatto salvo per temporanei addensamenti sul comparto orobico prealpino nelle ore pomeridiane, precipitazioni assenti.

Temperature: Massime stazionarie, minime in ulteriore calo-

Massime in pianura comprese tra 16-19°C con valori prossimi a 21°C sul Pavese, e in ambito metropolitano

Minime in pianura comprese tra 4-6°C e fino a 8°C nei grossi centri urbanizzati

Martedì 19 aprile 2022

Tempo Previsto: Inizialmente sereno ovunque, dal pomeriggio aumento della nuvolosità per innocue nubi alte e stratificate, ad iniziare dai settori occidentali

Temperature: Massime e massime senza variazioni di rilievo

Massime in pianura comprese tra 17-21°C

Minime comprese tra 4-7°C