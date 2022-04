“Omosessuali nello sci? Uomini no, devono fare la Streif...”: polemiche sulle parole di Sofia Goggia - BergamoNews

Pasqua particolarmente movimentata per Sofia Goggia che si è improvvisamente trovata al centro dell’attenzione a causa di alcune dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera.

In un’intervista realizzata da Aldo Cazzullo e Flavio Vanetti, la vice campionessa olimpica ha infatti risposto a una domanda riguardante la presenza di omosessuali nello sci alpino lasciando a bocca aperta tifosi e appassionati.

“Tra le donne qualcuna sì. Tra gli uomini direi di no. Devono gettarsi giù dalla Streif di Kitzbuhel…” ha spiegato la 29enne di Bergamo, scatenando un’ondata di indignazione sul web.

Fra i numerosi temi toccati dal quotidiano milanese riguardanti la vita pubblica e privata dell’azzurra, la stessa non ha mancato di esprimere la propria opinione in merito alla presenza di atleti transgender nelle competizioni femminili: “A livello di sport, un uomo che si trasforma in donna ha caratteristiche fisiche, anche a livello ormonale, che consentono di spingere di più. Non credo allora che sia giusto”.

Parole che hanno sorpreso e lasciato l’amaro in bocca a diversi fan, al termine di una stagione impreziosita dalla medaglia d’argento conquistata a Pechino 2022 e dalla terza Coppa del Mondo di discesa libera colta sulle nevi di Lenzerheide.