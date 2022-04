Trescore, auto finisce nel fiume Cherio: 4 giovani feriti, uno molto grave - BergamoNews

Trescore Balneario. Grave incidente stradale all’alba della domenica di Pasqua lungo la statale 42 del Tonale.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto con a bordo quattro giovani è uscita di strada finendo nel fiume Cherio.

Sul posto in pochi minuti sono arrivati i mezzi di soccorso, cinque ambulanze e automedica, insieme ai vigili del fuoco della centrale di Bergamo, il furgone del nucleo Speleo Alpino Fluviale, la gru e i volontari di Gazzaniga.

Sono stati proprio i vigili del fuoco a calarsi nel fiume per liberare i feriti dall’auto che si era ribaltata, affidandoli immediatamente alle cure mediche: tra di loro sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, uno è invece più grave, in codice rosso.

Con l’ausilio della gru, in seguito, è stata recuperata anche l’auto, riportata in strada.