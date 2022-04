IBC School, tre giorni di lezioni sulla tutela dell'ambiente con Montello Spa - BergamoNews

Almenno san Bartolomeo. IBC School ha preso seriamente le indicazioni del MIUR di promuovere “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”.

È con questo spirito che la Dirigenza della scuola e il suo gruppo docenti hanno deciso di dedicare all’ambiente tre giorni, il 20-21-22 aprile, sospendendo la didattica in aula e sostituendola con attività di tutela della natura.

Questa iniziativa è stata accolta e supportata da Montello Spa, che fornirà un contributo economico per la sua realizzazione, ed è stata patrocinata da vari Comuni del territorio: Brembate

di Sopra, Palazzago, Almenno San Bartolomeo, Barzana, Almenno San Salvatore, con inoltre il supporto dell’Associazione “Gli Amici del Brembo” e “LAV”.

Gli alunni di IBC School, divisi per classe e guidati dai rispettivi docenti, percorreranno sentieri naturalistici per ripulirli dai rifiuti abbandonati, e durante queste passeggiate installeranno cartelli per promuovere il rispetto dell’ambiente. Impareranno a conoscere e a tutelare le specie animali e vegetali che popolano i nostri boschi e che fanno parte del nostro patrimonio naturalistico.

Parteciperanno ad una iniziativa che li avvicinerà anche ai più piccoli abitanti delle nostre zone verdi: le api.

Prepareranno e condivideranno materiale informativo, in rete a libero uso di altre scuole o enti pubblici o privati.

La scuola, alla luce dell’Agenda 2030, è il luogo di elezione per attivare progetti educativi sull’ambiente perché attraverso questi le nuove generazioni acquisiranno solidi codici di comportamento a garanzia del futuro legame con il territorio e la sua ricchezza naturalistica. L’estrema attualità richiede che tali tematiche vengano trattate in una prospettiva globale, scientificamente e internazionalmente condivisa, attenta ai principi della sostenibilità ecologica, sociale ed economica: è necessario che costituiscano oggetto di riflessione collettiva e continuativa, in un’ottica interdisciplinare, anche nell’ambito del dialogo interculturale e dell’educazione alla solidarietà, alla pace, alla legalità.