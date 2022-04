Fiorano al Serio, auto fuori strada: tra i feriti anche un bimbo di 8 anni - BergamoNews

Fiorano al Serio. È di quattro feriti, tutti fortunatamente non in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente avvenuto nella mattinata di domenica 17 aprile a Fiorano al Serio, lungo la SS671 della Val Seriana.

Sconosciute al momento le cause che hanno portato al fuoristrada di un’auto sulla quale viaggiavano tre adulti e un bimbo di 8 anni: la vettura si è poi ribaltata su un fianco, finendo la propria corsa contro il muro di una casa che costeggia la statale.

Sul posto in pochi minuti sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone, insieme al personale medico del 118: ai primi il compito di estrarre dall’auto le quattro persone che vi erano rimaste intrappolate, poi affidate prontamente alle cure sul posto.

Le loro condizioni, come detto, non sono preoccupanti anche se tutti sono stati trasportati per accertamenti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.