Fabio Concato a Treviglio per il suo tour - BergamoNews

Treviglio. A Treviglio c’è grande fermento per l’arrivo di uno dei più grandi cantautori della scena musicale italiana: Fabio Concato. Farà tappa il 21 aprile alle 21 al TNT Teatro Nuovo Treviglio di piazza Garibaldi col suo “Musico Ambulante Tour 2022”.

Concato guiderà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi successi, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire, dalle prime canzoni ai brani più recenti. Con lui, sul palco del Musico Ambulante Tour, i suoi strepitosi amici Musici: Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre).

Sarà una serata di musica, di emozioni e di spensieratezza». A pronunciare queste parole è lo stesso Concato che, in un video appositamente realizzato per la promozione del suo spettacolo a Treviglio, si presenta con una piccola statuetta di un “umarell”. E non è un caso.

Nel 2020, durante il periodo di quarantena, nasce «L’Umarell», omaggio alla sua Milano e a quei signori, perlopiù pensionati, che amano osservare gli operai al lavoro nei cantieri. «Ho una statuina di un umarell sul leggio della tastiera», racconta l’autore, «mi guarda mentre suono e un giorno mi è parso volesse chiedermi come mi stessi adoperando per questa emergenza e così è nata questa canzone», cantata in dialetto milanese come dedica speciale agli italiani e alla loro priorità di riemergere dopo la pandemia, nell’occasione viene insignito dell’Ambrogino d’oro dal Comune di Milano e del Premio Montale Fuori di Casa. Nel 2021 il brano «L’Umarell» viene inserito come bonus track, nel nuovo CD “Musico ambulante”, che accoglie in modo particolarmente suggestivo, parte del repertorio di Fabio Concato, interpretato solo voce e chitarra, suonata da Andrea Zuppini.

Lo spettacolo che andrà in scena al TNT sarà l’occasione per ascoltare non solo i grandi “successi”, ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio “Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “051222525”, ”Sexi tango”, “Gigi”, fino ai singoli dell’ultimo album uscito nel 2012 “Tutto qua”, queste sono solo alcune delle canzoni del concerto, improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto e nel quale non mancheranno altre gradite sorprese, presentate con nuovi arrangiamenti e scelte secondo i temi più cari all’artista.

Fabio Concato