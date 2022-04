Benigni e i vangeli, Gli eredi della terra o Il ciclone? La tv del 17 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 17 aprile su RaiUno alle 21.25 Roberto Benigni propone una riflessione sul volto del Cristo Gioioso.

A seguire, alle 21.40 il documentario “Volti dei Vangeli”. La voce di Papa Francesco fusa con le immagini più suggestive dell’arte cristiana, per dare volto ai personaggi dei Vangeli. Il Papa con il suo linguaggio semplice e profondo ci porta dentro le scene del Vangelo, come fossimo testimoni contemporanei degli eventi che lì stanno accadendo. Una narrazione illustrata con capolavori d’arte che raffigurano i personaggi evangelici man mano evocati. Dipinti di grandi pittori, dalla chiamata di Matteo del Caravaggio al ritorno del figliol prodigo di Rembrandt ma anche bassorilievi dei primi secoli cristiani e disegni dei codici miniati medievali.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Speciale Kilimangiaro – Il Borgo dei Borghi”. Conduce Camila Raznovich Con la partecipazione di Rosanna Marziale, Piergiorgio Odifreddi, Iacopo Veneziani.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Zona bianca”, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi.

Su Canale5 alle 21.20 debutterà la serie “Gli eredi della terra”, sequel della miniserie La Cattedrale del Mare. La nuova trasposizione del bestseller di Ildefonso Falçones andrà in onda in tre appuntamenti in prima visione assoluta, sulla rete diretta da Giancarlo Scheri.

“Los herederos de la Tierra” è ambientata nel Quattrocento e narra una Barcellona affascinante ma indolente, sempre all’ombra dell’imponente Cattedrale di Santa Maria del Mar. Qui, negli anni turbolenti del Concilio di Costanza, Falçones ha ricreato una società vivace, ma soffocata da una nobiltà capricciosa e corrotta, nella quale emerge un uomo che desidera una vita che non sacrifichi dignità e affetti.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Quello che veramente importa”; su Italia1 alle 21.15 “Il ciclone”; su La7 alle 20.35 “Il gattopardo”; su Rai4 alle 21.20 “Alpha – Un’amicizia forte come la vita”; su La5 alle 21.05 “Undercover angel – Un angelo dal cielo” e su Iris alle 20.25 “Strangerland”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Nella prima ora, si apre la serie “Vita segreta dei cani” dedicata alla più variegata specie di mammiferi al mondo. A seguire, Luigi Maria Perotti si insinua nella laguna di Grado per raccontarci un territorio molto interessante, dove il tempo sembra sospeso e che ha ispirato, tra gli altri, Pasolini e Battiato.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai