Aprile dolce dormire? L’esperto: “Come affrontare insonnia e cambio di stagione” - BergamoNews

Non è facile affrontare il cambiamento di stagione. All’inizio della primavera si dorme tendenzialmente meno ed è normale sentirsi più stanchi, spossati e senza energia anche per svariate settimane.

In questo periodo dell’anno molti avvertono sonnolenza e ansia, ma manifestano anche maggior irritabilità, difficoltà di concentrazione, mal di testa, inappetenza e sbalzi di umore. La natura si risveglia e il clima diventa più mite: come recita un antico (ma sempre attuale) proverbio, “Aprile, dolce dormire”, il tepore che contraddistingue queste giornate aumenta la stanchezza, pertanto dormire diventa “dolce” nonostante spesso risulti difficile.

Abbiamo chiesto alcuni consigli al dottor Massimo Viscardi, neurofisiopatologo, responsabile del centro di medicina del sonno della neurologia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Come mai quando arriva la primavera si avverte più stanchezza?

In primavera aumentano gli episodi depressivi e ansiosi, che si accompagnano e determinano un incremento dell’insonnia, uno dei disturbi del sonno più comuni che si manifesta con incapacità di addormentarsi, frequenti risvegli notturni o risvegli precoci. Non si conosce esattamente il motivo per cui si verificano queste problematiche, ma si tratta di un dato statistico: nel periodo autunnale, ma soprattutto in quello primaverile, crescono significativamente. L’andamento climatico ha ripercussioni sul nostro organismo: il cambiamento di stagione, l’aumento delle ore di luce e l’innalzamento delle temperature fanno sentire i loro effetti.

Cosa possiamo fare per ridurre questi disagi?

Il consiglio è quello di esporsi il più possibile alla luce solare, che è un elemento risvegliante. Quando inizia la primavera, uno dei motivi per cui si dorme meno, soprattutto al mattino, è l’aumento delle ore di luce e l’allungamento delle giornate. Generalmente, quando ci si alza d’inverno è ancora buio mentre ora, che è in vigore l’ora legale, abbiamo una discreta luminosità sin dal primo mattino. Trascorrendo parecchio tempo chiusi in casa, in ufficio o nelle aziende, la mancata esposizione alla luce solare porta a non avere un perfetto risveglio.

Ci sono ripercussioni sulla nostra salute?

In genere si tratta di di un fenomeno transitorio che non ha grandi risvolti per la nostra salute. Siamo esseri estremamente plastici e riusciamo ad adattarci a qualsiasi condizione: solitamente è solo questione di tempo, dopodiché il nostro organismo si adegua. Ne è la riprova il fatto che, all’inizio della primavera, si verificano queste difficoltà e poi si riesce a superarle malgrado continuino a esserci molte ore di luce per tutta la stagione.

Che effetti ha il passaggio dall’ora solare all’ora legale per il sonno?

È controproducente. Secondo alcuni testi basta un solo giorno per adeguarsi ma interloquendo con i pazienti mentre svolgo quotidianamente la mia professione, ho potuto constatare che non è così. Per adattarsi al cambio dell’ora occorre almeno una settimana e, in alcuni casi, serve più tempo. Spostando le lancette un’ora in avanti, bisogna svegliarsi un’ora prima rispetto alla tempistica a cui eravamo abituati. E colgo l’occasione per ricordare che il miglior risveglio è sempre quello naturale.

In che senso?

Pensando che possa essere d’aiuto, dopo essersi svegliati, molti puntano la sveglia a distanza di una manciata di minuti per recuperare un po’ di sonno ma non serve. È meglio avere un risveglio spontaneo invece di riaddormentarsi per essere svegliati poco dopo dal suono della sveglia. Il nostro cervello, infatti, riprende più lentamente e fatica a ingranare.

Quante ore bisogna dormire per essere ben riposati?

Dipende dalla singola persona. Non ci sono indicazioni valide per tutti: per stare bene alcuni hanno bisogno di dormire più ore degli altri, ma c’è chi mantiene un proprio stato di benessere dormendo meno. Gli appartenenti alla prima tipologia di individui vengono definiti “lunghi dormitori”, mentre i secondi “brevi dormitori”. Un’altra classificazione dedicata alla tempistica del sonno, invece, distingue fra gufi e allodole.

Ci spieghi

Vengono definiti gufi i soggetti che si coricano tardi per svegliarsi tardi, mentre con il termine allodole vengono indicate le persone che si coricano presto per svegliarsi presto. Per capire a quale categoria si appartiene, basta valutare la propria esperienza personale. Partendo da questa macro-distinzione, si ricava un principio-guida: se una persona ha le caratteristiche dell’allodola, non deve fingere di essere un gufo e, viceversa, se è un gufo non bisogna comportarsi da allodola. La società, però, purtroppo non lo permette e ne scaturiscono vari squilibri.

Ma è meglio essere un gufo o un’allodola?

Ci sono vantaggi e svantaggi per entrambe le tipologie. I gufi sono svantaggiati nelle prime ore del mattino, mentre le seconde nella vita serale e notturna. Se la nostra società fosse più elastica, sfrutterebbe i gufi per lavorare quando le allodole hanno smesso in modo da protrarre il tempo produttivo. L’ideale sarebbe coniugare il lavoro e il profilo delle persone che lo svolgono, ma non avviene quasi mai perché la nostra società è molto rigida e impositiva.

Aiuti naturali come la camomilla o le tisane possono favorire il sonno?

Non hanno un’efficacia scientifica. La camomilla contiene una sostanza che risulta blandamente rilassante se viene lasciata in infusione per meno di due minuti, mentre dopo questo breve lasso di tempo si ottiene l’effetto contrario, cioè diventa eccitante. Le tisane contengono quantitativi di principio attivo molto limitati al punto da essere ininfluenti: consumarle è un rituale piacevole, ma ho serissimi dubbi sul fatto che siano rilassanti. Il tè, invece, è eccitante: è ampiamente sconsigliato berlo quattro ore prima di coricarsi e la stessa indicazione è valida per il caffè.

Ci sono farmaci utilizzabili da chi ha problemi con il sonno?

Ci sono farmaci, che in passato venivano definiti sonniferi mentre ora sono chiamati ipnotici, che vanno assunti – previa indicazione del medico – in presenza di patologie del sonno. Sono medicinali che, come si può dedurre dal loro stesso nome, esercitano un’azione sedativa e ipnotica, rispettivamente, diminuzione dell’eccitazione e induzione di sonnolenza. Un farmaco che può essere d’aiuto senza incidere così tanto su questo meccanismo del sonno è la melatonina, che può essere indicata per i lavoratori turnisti e chi deve far fronte al jet-leg anticipando o posticipando la fase di sonno. Consente di regolare il fuso orario interiore rispetto al proprio obiettivo. Trattandosi di un farmaco, comunque, va assunto previo parere del proprio medico.

Come funziona la melatonina?

Quando la assumiamo, non è la melatonina in sé ad agire, ma l’inibizione temporanea della normale produzione di melatonina da parte del nostro organismo che ne deriva. Il cervello la produce lo stesso ma non la manda in circolo perché ce n’è già molta. Quindi, per esempio, se assumo melatonina al mattino, il cervello non la manda in circolo e l’immissione di melatonina nel nostro organismo viene ritardata spostando in avanti il sonno. Un’altra opzione per far fronte a diversi problemi legati al sonno è la foto-terapia.

Di cosa si tratta?

È l’esposizione a lampade che producono luce solare. Se l’obiettivo è coricarsi più tardi, esporsi alla luce solare o a queste lampade nelle ore tardo-pomeridiane sposterà in avanti l’orario del sonno. Analogamente, se la persona si alzerà prima, esponendosi alla luce solare o a queste lampade anzitempo, si coricherà prima la sera.