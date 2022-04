Alfredo Di Sirio, 35 anni, coordinatore provinciale di Sinistra Italiana Bergamo - BergamoNews

Bergamo. L’assemblea territoriale di Sinistra Italiana Bergamo riunitasi venerdì sera ha eletto all’unanimità Alfredo Di Sirio coordinatore provinciale.

Il trentacinquenne Alfredo Di Sirio subentra a Matteo Belotti.

Inoltre, è stato contestualmente nominato un nuovo coordinamento provinciale, che è per metà composto da under 30. La nuova coordinatrice cittadina e responsabile Ambiente, del partito che ha come leader nazionale Nicola Fratoianni, è Elisabetta Maffioletti (26 anni).

Commentano i due nuovi responsabili: “Nell’assemblea si è deciso di cominciare un profondo lavoro di rilancio e radicamento di Sinistra Italiana sull’intero territorio provinciale. Vogliamo organizzare alcune iniziative come un’indagine sulla sanità lombarda attraverso le indicazioni delle cittadine e dei cittadini sui disservizi e su come vorrebbero il servizio sanitario”.

Stanno intanto continuando i banchetti di raccolta firme per la next generation tax, una patrimoniale sulle grandi ricchezze per ridurre le tasse al ceto medio. La proposta di legge si di iniziativa popolare si può firmare anche on-line su https://ngtax.it/firma-online/.

Sinistra Italiana Bergamo poi “vuole caratterizzare la sua azione politica sulla giustizia sociale e ambientale, aprendo una discussione a livello provinciale sul tema del modello di sviluppo con la finalità di promuovere, non solo una critica all’insostenibilità di questo sviluppo territoriale ma soprattutto proposte fattibili e realizzabili per un’economia locale attenta davvero all’ambiente e che non sfrutti le lavoratrici e i lavoratori”.

Sinistra Italiana Bergamo intende proporre un tavolo a tutte le forze sociali e politiche disponibili sul tema di un nuovo modello di sviluppo per il territorio bergamasco: “Daremo notizia, presto, di un incontro on-line sulla logistica nella Bassa Bergamasca che stiamo organizzando per il prossimo maggio”.