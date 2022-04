Valtellina Spa nella realizzazione del tunnel a tre corsie più lungo d’Europa - BergamoNews

Gorle. Tra le aziende che hanno realizzato la “galleria di Santa Lucia, la più grande d’Europa”, che trapassa l’Appennino lungo l’autostrada A1, a Barberino di Mugello, occupando per 8 chilometri il tratto centrale dell’intera nuova strada lunga poco più di 20 c’è anche la Valtellina Spa di Gorle.

Inaugurata un mese fa “Estesa per 8 km, è la più lunga galleria a 3 corsie realizzata in Europa e una delle 5 più grandi al mondo per dimensione complessiva. È dotata di avanzati sistemi high-tech per il controllo in tempo reale dell’infrastruttura e della viabilità”, dice Autostrade in una nota. “È stata costruita con la fresa escavatrice più grande mai utilizzata in Europa, del valore di 54 milioni di euro, minimizzando gli impatti sul territorio e con una gestione sostenibile dei materiali di scavo.”

La nuova infrastruttura potenzia uno degli snodi più trafficati del Paese. La maggiore fluidità del traffico comporterà un risparmio di 1,5 milioni di ore l’anno, riducendo il tempo di percorrenza del 30%.

Società Autostrade per l’Italia Spa ha appaltato i lavori tramite la società Pavimental Spa. Valtellina è stata fra le imprese che hanno partecipato attivamente alla realizzazione dell’opera, in particolare nei settori installativi riguardanti impianti di illuminazione, impianti radio, impianti antintrusione, allestimento cabine media tensione e nicchie NAP, reti LAN e WAN, impianto fibrolaser, sensori di rilevamento, segnaletica, delineatori e picchetti luminosi, paline SOS, pannelli a messaggio variabile e semafori, tutor e TVCC.