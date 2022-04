Ulisse, Amici, Risorto o Il re dei re? La tv del 16 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 16 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Ulisse: il piacere della scoperta”.

La puntata sarà intitolata “Sardegna isola che c’è”: Alberto Angela ci condurrà in una Sardegna insolita, lontana dalle mete turistiche più conosciute. Un viaggio in una terra unica, al – la ricerca dei colori, dei suoni, degli odori e dei segni che la caratterizzano.

Su Canale5 alle 21.35 l’appuntamento è con “Amici”, il talent condotto da Maria De Filippi.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà “Freedom presenta”, con Roberto Giacobbo.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Risorto”; su Rete4 alle 21.25 “Il re dei re”; su La7 alle 21.15 “Ben Hur”, con Kristin Kreuk; su Rai4 alle 21.20 “Cold blood”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Tempesta d’amore”; su Iris alle 20.55 “Ransom – Il riscatto” e su Italia2 alle 21.10 “The Breed – La razza del male”.

Su RaiTre alle 21.30 andrà in onda “Che ci faccio qui”, programma di approfondimento condotto da Domenico Iannaccone. Il giornalista ci porta nelle vite di due testimoni del nostro tempo, apparentemente distanti, ma unite da una stessa idea di accoglienza. Un prete operaio, Don Alessandro Santoro è un prete senza parrocchia, un sacerdote controcorrente che spesso si è scontrato con la visione di una Chiesa ancorata al passato, pagando di persona le sue scelte radicali. A Trieste Lorena Fornasir, psicologa in pensione, cura ogni giorno i corpi martoriati di esseri umani costretti a marciare per mesi lungo la rotta che dalle periferie del mondo giunge nel cuore dell’Europa. Con l’aiuto del marito, Gian Andrea Franchi, e i volontari dell’associazione “Linea d’Ombra”.

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena “Italian stand up – Luca Cupani”:

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Ghost wisperer” e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai