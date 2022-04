Omicron e mascherine, Roberta Villa: “Continuate a indossarle al chiuso” - BergamoNews

Alcune dichiarazioni rilasciate dal dottor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, hanno fatto scattare l’allarme sul fatto che indossare la mascherina non basti per difendersi da Omicron, in modo particolare da BA.2.

In un tweet pubblicato nei giorni scorsi, ha scritto: “Omicron è incontenibile. Troppo contagiosa per fermarla con obblighi vari. Per alcuni sembra che l’unica difesa contro il Covid sia rappresentata dall’uso della mascherina al chiuso. Il ministro sa che siamo arrivati a 200.000 contagi al giorno anche con l’obbligo della mascherina?”.

Si è innescato, così, un dibattito sulla protezione che le mascherine sono in grado di assicurarci, anche considerando che nelle prossime settimane proseguirà il progressivo allentamento delle restrizioni anti-Covid. Dopo la fine dello stato d’emergenza, che si è concluso il 31 marzo, lo scorso 1° aprile è venuto meno l’obbligo del green pass all’aperto per ristoranti e bar, così come del ‘rafforzato’ per i mezzi pubblici locali, mentre dal 1° maggio è prevista la scadenza dell’obbligo di Green pass per ristoranti, bar e concerti al chiuso, cinema, teatri ed eventi sportivi. Inoltre non dovrebbero più servire le mascherine Ffp2 all’aperto sia ai concerti sia negli stadi.

Successivamente, questa road map prevede, dal 1° giugno, la fine dell’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 al chiuso per i mezzi del trasporto pubblico locale, funivie, palestre e altri sport al coperto, aerei, treni e navi. E le discoteche al chiuso potranno lavorare con capienza al 100%, rispettando però i protocolli di sicurezza. Il 15 giugno, infine, è in calendario la scadenza dell’obbligo vaccinale per i lavoratori over 50.

Per capire se sia meglio continuare a indossare la mascherina, Bergamonews ha chiesto un parere alla giornalista e divulgatrice scientifica Roberta Villa, laureata in medicina e chirurgia. “Omicron risulta molto più contagiosa delle varianti precedenti, quindi è necessario prestare ancor più attenzione per evitare di contagiarsi. Le informazioni disponibili e gli studi che sono stati condotti finora hanno evidenziato che la variante BA.2 è estremamente contagiosa. Si diffonde con notevole rapidità e per proteggersi bisogna fare più sforzi. Per quanto riguarda l’utilizzo della mascherina, ci sono differenti posizioni sia da parte dei governi sia all’interno del mondo scientifico: alcuni esperti ritengono che sia essenziale mentre altri sono più scettici sul grado di protezione che riesce ad assicurarci. Non ci sono studi che sostengano che indossarla non serva, così come non abbiamo prove solide del fatto che contribuisca in maniera decisiva a limitare l’infezione. In questa fase bisogna passare da misure di salute pubblica finalizzate ad arginare la diffusione del virus e quindi a contrastare l’andamento della pandemia su scala generale a scelte di protezione individuale. Ritengo che mantenere l’uso della mascherina negli spazi chiusi sia un buon modo per consentirci di continuare a frequentare in maniera abbastanza tranquilla tutte quelle attività che si svolgono al coperto come la scuola o il cinema. È sicuramente contradditoria la situazione dei ristoranti, dove si rimane senza mascherina per mangiare per poi tornare a metterla quando si va alla cassa, ma l’obiettivo è quello di avere la copertura maggiore possibile”.

Infine, Roberta Villa conclude: “Non ci sono approcci che siano protettivi al 100%: si sommano le protezioni possibili per ridurre i rischi al minimo. Consiglio di continuare a tenere la mascherina al chiuso, anche alla luce di quanto si è verificato in altre nazioni: in molti Paesi dove le limitazioni sono state sollevate in toto, come nel Regno Unito, si è assistito a un record dei contagi. Considerando che la mascherina limita poco la nostra libertà, anzi ci consente di frequentare con maggior protezione contesti dove magari non andremmo per evitare il rischio di contagiarci, penso che sia una misura accettabile. Questa indicazione sarà valida almeno fino a quando non potremo contare su vaccini che oltre a proteggerci dalla possibilità di contrarre la malattia in forma grave blocchino la circolazione del virus, anche perché più circola più possono emergere nuove varianti”.