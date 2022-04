Gli angoli più belli di Bergamo stampati su 20mila bustine di zucchero - BergamoNews

Bergamo. La bellezza di Bergamo incontra uno dei più piccoli gesti che compiamo nella nostra vita quotidiana come versare lo zucchero nel caffè. Questo speciale abbinamento si concretizza grazie a un’iniziativa promossa dall’associazione Bergamo InCentro, che ha realizzato 20mila bustine di zucchero sulle quali sono state stampate fotografie selezionate della città.

Illustrando com’è nato questo progetto, il presidente Marco Recalcati spiega: “L’obiettivo è omaggiare Bergamo mostrando a bergamaschi e ai turisti alcuni dei suoi angoli più affascinanti. Tutto è nato da un incontro con una delle più importanti sugar collector in Italia, Ornella Bergonzi, e grazie ai nostri followers che ci inviano tante belle foto la scelta non è stata per nulla facile. Sono state selezionate le più belle immagini dai social e, detto fatto, ecco l’idea di stamparle su 20mila bustine riempite con 100 kg di zucchero per il caffè, da distribuire tra bar, ristoranti e attività ricettive del Centro di Bergamo. Colgo l’occasione per ringraziare per la grafica del nostro logo Barbara Gualandris ed experimento design per aver coordinato il lavoro”.

“Sono 12 – prosegue Recalcati – le fotografie da collezionare, scelte dall’organizzazione e stampate sull’involucro in carta, che sul retro riporta il logo dell’associazione Bergamo InCentro, con gli scatti che raffigurano il Sentierone, via XX Settembre, Porta Nuova, Largo Rezzara, Piazza Pontida, via Tasso, l’immancabile skyline di Città Alta sullo sfondo e le vie dello shopping addobbate con le luci natalizie”.

Sono state consegnate in quasi tutti i locali: VOX Lounge Restaurant & Bar, Ristorante La Ciotola, Tresoldi – La Boutique del Pane, Dolci Pensieri, Osteria Valenti di Marco Maffeis, Balzer, Ristorante Marienplatz, Pasticceria Salvi, Le Goût Restaurant Bistrot, Caffe’ Tiraboschi, Vini & Spiriti, al Cavatappi, Wood Beer & Drinks, Il Maialino Di Gio, Tassino Cafè, Bar Haiti, Bugan Coffee Lab, IL Cortiletto Enoteca e Cucina, Caffè del Colleoni – Drink & Food Experience, La Bottega del Buongustaio e Gelateria In Galleria.