Don Poli: "Percorsi di arte e fede in terra bergamasca per un turismo ecosostenibile" - BergamoNews

Bergamo. La Cooperativa Sociale CEA Servizi, che per mission promuove cultura rivolta all’etica ambientale, con la salvaguardia di buone pratiche ed azioni a tutela della cultura immateriale, dopo un’attenzione nella terra orobica rivolta al rito di origine profana, conclusasi con il progetto “Carnevali Arcaici” cofinanziato dal bando Regione Lombardia 2019 intende sviluppare una ricerca parallela, anche per metodologie, sul rito di origine sacra.

CEA Servizi è consapevole che la terra bergamasca è latrice di molte feste, sagre, processioni, atti devozionali che si perpetuano dalla montagna, alle vallate, fino alla pianura. Testimonianza di fede e partecipazione di comunità che nelle festività religiose trovano occasione di raccoglimento ma anche di incontro sociale con rafforzamento di vincoli parentali, amicali e punto di incontro di molti emigranti che per l’occasione tornano al luogo di origine, rinsaldando i legami.

Il corposo progetto si vuole sviluppare in due momenti legati al calendario liturgico e stagionale: il primo con l’inizio dell’anno fino a tutto il semestre che coinvolge inverno, primavera ed inizio estate. Il secondo che termina con la conclusione dell’anno solare contempla l’estate, l’autunno e riprende l’inverno con le festività natalizie. Perciò il progetto da svilupparsi in questo bando si autolimita alla fase uno auspicando nuove occasioni per dar completezza alla ricerca.

Il prodotto da consegnare a Regione Lombardia si esplica nella produzione di DVD con relativo opuscolo che vogliono costituire una rassegna ragionata di feste religiose dalle quali prende titolo il progetto: “Percorsi di arte e fede in terra orobica per un turismo ecosostenibile. Il divino e il santo nella tradizione popolare nel calendario liturgico”.

Occasione per lo sviluppo facilitato del progetto è il versamento negli archivi di CEA Servizi di numeroso materiale documentario, librario, fotografico e filmico, che privati e cultori delle tradizioni hanno messo a disposizione. Si tratta di fotografie d’epoca provenienti da archivi familiari, di fotografie e diapositive provenienti da archivi professionali, filmati VHS fino al digitale 4K, che offrono uno spaccato di oltre mezzo secolo di feste religiose, sagre, ecc. Scopo è implementare anche l’archivio di Regione Lombardia contribuendo al possibile versamento dei filmati e del materiale prodotto in “AESS” e “Intangible Search” coprendo per area geografica ed eventi quanto sussiste in modo eclatante o sommerso nelle diverse pratiche religiose. La ricerca può offrire occasione di conoscenza di luoghi della fede: santuari, romiti, pievi, non solo a fedeli pellegrini che ne perpetuano, con la loro frequentazione, il culto devozionale, ma anche ad un pubblico eterogeneo. Un pubblico sensibile alle valenze storiche, architettoniche ed ambientali che questo luoghi religiosi rappresentano in contesti solitamente di grande valore paesaggistico.

È anche per questo che CEA Servizi promuove e sostiene con diversi partner questa iniziativa volta a riconsiderare il rafforzamento delle comunità locali ma nell’intento di diffondere conoscenze e

frequentazioni nelle forme di un turismo ecosostenibile. Si prefigura con ciò di ottenere positive ricadute sui territori anche con mostre didattiche ed itineranti sugli esiti della nostra ricerca e, se del caso, promuovere azioni di sensibilizzazione e valorizzazione di manufatti religiosi degradati, opere artistiche ivi contenute, come cicli di affreschi necessitanti di interventi di restauro.