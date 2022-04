Curno, 22enne in contromano sull'asse interurbano: tre feriti - BergamoNews

Bergamo. La prima richiesta d’intervento è arrivata alle 7.01 di sabato 16 aprile. Sulla statale 671, l’asse interurbano, un’auto si è scontrata con altre due.

Immediati i soccorsi sul posto con tre ambulanze, un’automedica, i carabinieri, la polizia locale e i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine in supporto l’auto veloce della centrale di Bergamo.

Un 22enne di origini peruviane, residente a Bergamo, era al volante della sua auto, una Toyota, quando ha imboccato in contromano la statale 671 all’altezza di Curno. Pochi minuti e subito si è scontrato con una Lancia Musa e una Volkswagen Golf che procedevano nel corretto senso di marcia, in direzione di Lecco. L’impatto molto violento è avvenuto tra le uscite di Longuelo e Curno: l’auto del 22enne si è ribaltata e il giovane è rimasto incastrato nell’abitacolo. Solamente grazie all’intervento dei Vigili del fuoco è stato possibile estrarlo e affidarlo alle cure mediche. Intanto il personale medico ha prestato soccorso agli altri due automobilisti al volante delle altre vetture: una donna di 36 anni e un uomo di 48. Nessuno dei tre feriti è in pericolo di vita.