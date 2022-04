Covid, in Lombardia 34 decessi 8.598 nuovi casi: a Bergamo 570 positivi - BergamoNews

Bergamo. Il Ministero della Salute rendo noto il bollettino dell’aggiornamento sulla pandemia di Covid 19 di sabato 16 aprile. Calano i ricoverati nelle terapie intensive mentre aumentano nei reparti ordinari. Le vittime sono 34. In Italia oltre 63 mila nuovi positivi.

Sono 8.598 i nuovi casi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 67.713 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 12,7% sceso rispetto a venerdì 15 quando era 13,9%. Le persone ricoverate in Terapia intensiva sono in tutto 35, due in meno di venerdì, mentre nei reparti ordinari sono 1.126, otto in più rispetto al giorno precedente. I decessi sono 34, per un totale di 39.597 vittime da inizio pandemia.

I DATI

Milano 2940

Brescia 1033

Varese 821

Monza e Brianza 811

Bergamo 570

Como 528

Pavia 430

Mantova 401

Cremona 265

Lecco 292

Lodi 148

Sondrio 150

A LIVELLO NAZIONALE

Sono 63.815 i nuovi casi di coronavirus in Italia, nella giornata di venerdì 15 aprile erano 61.555, a fronte di 424.482 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati 133 i decessi, come nella giornata precedente, che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 161.602.

Sono 424.482 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, venerdì erano stati 397.482. Il tasso di positività è al 15%, in calo rispetto al 15,5% di venerdì.

Sono 411 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a 24 ore fa nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.878, ovvero 102 in meno rispetto a venerdì. I dimessi e i guariti sono 14.276.895, con un incremento di 61.986 rispetto alla giornata precedente.