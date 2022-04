A Leffe tutti in marcia con i "coertì" la mattina di Pasquetta - BergamoNews

Leffe. Una tradizione decennale, che si rinnova dopo lo stop forzato della pandemia. Nel giorno di Pasquetta, lunedì 18 aprile 2022 a Leffe, è in programma la decima edizione della “Marcia dei Coertì”, organizzata da Leffegiovani, in collaborazione con Sci Club Peia e Avis Cirano, sotto l’egida del CSI Bergamo.

Si tratta di una marcia non competitiva che ripercorre i luoghi cari ai mitici “Copertini”, gli ambulanti leffesi, che nel secolo scorso raggiunsero ogni angolo d’Italia con i prodotti tessili della Val Gandino, allestendo veri e propri spettacoli sulle piazze. Di fatto i pionieri delle televendite.

La marcia prevede quattro diversi percorsi di 6, 12, 16 e 19 chilometri, con partenza libera dalle 7.30 alle 9.00 in piazzetta Servalli, davanti al Municipio. Sarà una serena passeggiata senza particolari difficoltà altimetriche, ma anche e soprattutto tuffo nella storia. I camminatori toccheranno i territori di Leffe, Peia e Gandino: sul percorso luoghi come la Ciodera Torri nel Fondovalle (dove i pannilana venivano stesi per l’asciugatura) e l’antica Tintoria degli Scarlatti, dove furono tinte le stoffe necessarie alla confezione della camicie dei Mille di Garibaldi. Si transiterà anche da Peia, nella zona della chiesa sconsacrata di Santa Elisabetta, punto di partenza della Via della Lana percorsa dai mercanti gandinesi verso la Mitteleuropa. Prima dell’arrivo, tappa d’obbligo a Leffe alla chiesa di San Rocco, protettore dei Coertì, che a lui dedicavano la festa agostana ancor oggi molto attesa, con relativo “incanto” e spettacolo pirotecnico.

Info e iscrizioni (5 euro con riconoscimento, 2,50 euro senza riconoscimento, gratis bambini fino a 6 anni) al 347.2466874 e sul sito www.leffegiovani.org, oppure alle 07.00 nell’area di partenza il giorno della manifestazione. Simpatico omaggio per i piccoli corridori e gadget per i primi 500 iscritti. Premi speciali di artigianato tessile per i gruppi (almeno 25 partecipanti) e percorso base (6 chilometri) adatto a tutti, quasi interamente su asfalto, e percorribile anche con carrozzine e passeggini.