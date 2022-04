Via Crucis con papa Francesco, Noah o Rocky? La tv del 15 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 15 aprile RaiUno alle 21 trasmetterà il rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.40 l’appuntamento è con “Big Show”, condotto da Enrico Papi.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Noah”; su RaiTre alle 21.20 “Luigi Proietti detto Gigi”; su Italia1 alle 21.15 “Rocky”; su Iris alle 20.55 “Debito di sangue” e su Italia2 alle 21.10 “La madre”.

Su Rai4 alle 21.20 andrà in onda il telefilm “S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine”. Una squadra di agenti speciali scelti deve scortare un pericoloso narcotrafficante fuori Los Angeles, ma il criminale ha promesso 100 milioni di dollari a chiunque lo faccia evadere durante il trasporto.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Art night – Salvando l’arte”. Sfidando catastrofi e terrorismo, le task force internazionali a salvaguardia dell’arte, i Caschi Blu della Cultura, lavorano per proteggere il patrimonio dell’Umanità.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; su La5 alle 21.05 la replica di “Ultima fermata”, condotto da Simona Ventura; e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.