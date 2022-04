Sostegno alle attività sportive: Treviglio stanzia 17mila euro - BergamoNews

Treviglio. L’Amministrazione comunale di Treviglio ha stanziato 17mila euro per il sostegno delle società sportive, duramente messe alla prova in questi due anni di pandemia.

In particolare: 7mila euro per la concessione dell’utilizzo gratuito degli impianti comunali ai quali si aggiungono altri 10mila euro per le seguenti azioni straordinarie di promozione dello sport:

– promozione di nuove discipline sportive;

– a parziale copertura dei costi di acquisto di attrezzature;

– per la formazione di operatori qualificati (tecnici, dirigenti, arbitri, utilizzo defibrillatore, etc);

– per l’organizzazione di corsi promozionali e gratuiti ai bambini e ragazzi sino a 18 anni;

– a sostegno di singole iniziative e manifestazioni, in cui si evidenzi un forte e particolare interesse pubblico che unisca la valorizzazione delle discipline sportive e la promozione della Città di Treviglio.

Possono concorrere alla concessione dei suddetti contributi le associazioni sportive che promuovano o svolgano da tempo la propria attività sul territorio della Città di Treviglio.

Per partecipare al bando è necessario compilare l’apposito modulo da consegnarsi entro le 12 del giorno 15 maggio 2022 via pec o mail all’indirizzo: comune.treviglio@legalmail.it. Per scaricare la modulistica è possibile accedere alla home page del sito tra le notizie del Comune di Treviglio. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio sport al numero 0363 317701.

“Visto il successo delle passate edizioni, l’assessorato allo Sport ripropone anche per il 2022 il bando per il sostegno delle società sportive – sottolinea il sindaco Juri Imeri -. Dopo i contributi straordinari concessi nei due anni di pandemia, continuiamo a sostenere queste realtà che rappresentano un valore aggiunto per l’attività sociale e aggregativa dei nostri ragazzi. Ci siamo impegnati a indire il bando subito dopo l’approvazione del bilancio così da dare sostegni in tempi brevi”.