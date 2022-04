Previsioni del tempo: sabato temporali e rischio grandine. A Pasqua e Pasquetta torna il sole - BergamoNews

Bergamo. Un sabato di Pasqua che alterna sole al mattino e temporali al pomeriggio. Così fa sapere il Centro Meteo Lombardo, nelle sue previsioni per il ponte pasquale. Soleggiato almeno fino al primo pomeriggio, per lasciare spazio a un po’ più di aria fredda verso sera. Qualche pioggia qua e là solo tra le 14 e le 18. I primi segni di instabilità avranno luogo infatti nel primo pomeriggio a ridosso delle valli di Bergamo e Brescia, Orobie e Prealpi Bresciano-Gardesane. A seguire, le celle temporalesche muoveranno verso le pedemontane e quindi le pianure. In particolare, sulla pianura bergamasca, si potranno registrare, tra le 15 e le 17, temporali con possibilità di grandine anche di medie dimensioni e forti raffiche di vento.

Per il giorno di Pasqua e lunedì di Pasquetta nulla da segnalare: cieli sereni o poco nuvolosi, con rientro delle temperature a valori più consoni al periodo, con una massima di 20-21 gradi.

(foto Centro Meteo Lombardo)