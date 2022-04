Polizia locale, due arresti e due denunce per spaccio di stupefacenti - BergamoNews

Bergamo. Due persone denunciate e due arrestate per spaccio di sostanze stupefacenti. Questo è quanto è avvenuto venerdì pomeriggio nel quartiere di Boccaleone. Un intervento messo a segno da parte della polizia locale di Bergamo che sigla, così, l’undicesimo e il dodicesimo arresto dall’inizio dell’anno. Gli uomini del comando di via Coghetti, durante un’attività di presidio del territorio in via Lunga, hanno scoperto 4 persone di origine nordafricana barricate all’interno di un’abitazione privata. Gli uomini del comune di Bergamo hanno dovuto attendere l’arrivo dei vigili del fuoco per poter entrare all’interno dell’immobile, dove i quattro si erano nascosti: una volta all’interno li hanno identificati tutti, sequestrando sostanze stupefacenti e alcune banconote provenienti dall’attività illegale di spaccio. Due sono stati denunciati, due, invece, H.A., 28 anni, con una condanna di 7 mesi, e C.L., 32enne, con una di 5, pregiudicati con ordine di ordine di custodia cautelare, sono stati portati al carcere di carcere.