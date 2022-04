Le piattaforme di streaming più utilizzate del 2021 - BergamoNews

Data.Ai ha messo a disposizione del pubblico il report The State of media & entertainment. All’interno del report sono inseriti tutti i dati e i numeri riguardanti l’utilizzo e la diffusione delle app di streaming e una serie di classifiche sempre riguardanti questo settore.

In questo modo gli utenti possono venire a conoscenza della situazione attuale nel mercato streaming e prevedere quali saranno i trend e le applicazioni che spopoleranno nel futuro prossimo.

Il report è interessante soprattutto per una serie di dati, come quelli relativi alle spese degli utenti, agli usi, ma anche alle nazioni che più si arricchiscono con questo mercato.

Per capire l’importanza del settore, basta pensare che nel solo 2021 le persone hanno effettuato la bellezza di circa 2.2 miliardi di download di contenuti in streaming, per un giro di denaro di circa 6.36 miliardi di dollari.

Andiamo a scoprire insieme agli esperti di MisterGadget.Tech le principali curiosità contenute nel report sulle app più usate per lo streaming.

Un settore in crescita

Un primo interessante dato che si può estrarre dall’analisi è quello relativo alla salute del mercato. Si tratta di un settore in forte crescita dove i soldi spesi dagli utenti e dalle aziende (e quindi incassati) per l’acquisto di contenuti o spazi pubblicitari hanno conosciuto un aumento del 130% con +290 milioni di dollari (questo per quanto riguarda i soli contenuti audio). Cifre da capogiro.

In ascesa ci sono poi anche le piattaforme che si contraddistinguono per la pubblicazione di contenuti video di breve durata. Sono circa 2 i miliardi mossi da questa tipologia di piattaforme, con una crescita di circa l’80% rispetto all’anno precedente.

Gli USA dominano il mercato

Il report mostra poi una serie di statistiche e dati di tipo “geografico” distinguendo quali sono le nazioni che incassano di più, o meglio all’interno delle quali hanno sede le aziende che incassano di più.

Com’era facilmente prevedibile sono gli Stati Uniti ad avere la meglio in questa speciale chart con circa il 60% del totale dei ricavi del mercato streaming. Dopodiché troviamo la Cina, le cui aziende incassano circa il 30% dei ricavi totali del mercato, e la Svezia che si prende il restante 10% con “l’aiuto” di Spotify.

Grande varietà

Quello dei contenuti in streaming è un mercato incredibilmente vario, con tante diverse app e piattaforme e anche una grande diversità di preferenze in base alla fascia d’età. È possibile individuare tre grandi categorie: la generazione Z, i millennials e i Boomers. Ed all’interno di questi tre grandi gruppi i gusti sono molto diversi.

Se prendiamo ad esempio il settore dei contenuti video in streaming la generazione Z è una grande utilizzatrice dell’app legata al mondo anime Crunchyroll.

I millennials tendono ad utilizzare le app che diffondono contenuti gratuiti, mentre le persone appartenenti alla generazione X preferiscono utilizzare piattaforme legate a canali tv tradizionali.

La classifica

Arriviamo ora alle classifiche e concentriamoci sul mercato italiano. Partiamo dalle piattaforma di streaming video.

Parlando di piattaforme OTT, Netflix occupa la prima posizione, inseguita da Amazon Prime video, e da Rai Play. Ottime anche le performance di Disney Plus che rispetto all’anno precedente ha preso sempre più piede in Italia superando addirittura SkyGo.

Per quanto riguarda le applicazioni che offrono intrattenimento gratuito, la classifica è dominata da Twitch seguita poi da alcune piattaforme non molto conosciute dai non “esperti”.

La categoria dello streaming audio ha come vincitrice la piattaforma svedese Spotify, seguita da Shazam e poi da Amazon Music. Apple Music si ferma al settimo posto.

Nell’analizzare i numeri del settore streaming audio bisogna tener conto di alcuni fattori. L’errore da evitare è quello di confrontare i dati delle piattaforme di streaming con quelli raggiunti dalle piattaforme radio. Il motivo sta nel fatto che i dati presentati fanno riferimento a metriche diverse.

Infatti se per le piattaforme di streaming (come Spotify) vengono conteggiati i brani effettivamente scaricati, per le radio il contatore si riferisce invece al totale delle app installate, piuttosto che al totale delle persone raggiunte con brani e trasmissioni.

Sempre parlando di radio, il 2021 ha portato con sé un importante crescita dell’utilizzo dei radioplayer, la app realizzata da tutte le grandi radio italiane, per l’ascolto delle emittenti in streaming.

Lo smartphone come strumento multimediale

Un’ultima considerazione. Dai dati si evince come lo smartphone stia diventando sempre più il punto di riferimento delle azioni e della multimedialità degli utenti, diventando ormai indispensabile nella quotidianità. Per chiunque gestisca un’attività sul web o si affacci con la presentazione di nuovi servizi, è importante sapere che il primo punto di accesso dei propri utenti sarà proprio uno smartphone.