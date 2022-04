Francesca Fangio super a Riccione: nuovo record italiano sui 200 metri rana in vasca corta - BergamoNews

La trasferta romagnola si é chiusa nel migliore dei modi per Francesca Fangio.

La 26enne di stanza a Treviglio ha infatti firmato il nuovo record italiano sui 200 metri rana in vasca corta fermando il cronometro in 2’19”17.

Dopo aver conquistato il titolo tricolore nella piscina da 50 metri, Fangio ha illuminato l’impianto di Riccione dominando la prova valida per la Coppa Brema e cancellando così il primato appartenente a Martina Carraro.

Già vicina alla miglior prestazione nazionale in occasione degli Europei, la portacolori dell’In Sport Rane Rosse si è superata lasciandosi alle spalle Benedetta Pilato (Circolo Canottieri Aniene,2’23″09) e Ilaria Cusinato (Team Veneto asd, 2’25″16).

“In inverno c’ero arrivata a un centesimo – ha raccontato nel dopo-gara l’allieva di Renzo Bonora -. Sapevo che era difficile dopo tanti giorni di gare ad alta intensità, ma ci ho messo tutto ciò che avevo e sono molto contenta”.

La speranza di Fangio è ora quella di ottenere un pass per i Mondiali in vasca lunga in programma a Budapest il prossimo luglio: “Sto incrociando le dita in attesa delle convocazioni malgrado non abbia ottenuto il tempo limite. Mi piacerebbe partecipare perché è una manifestazione che mi manca e spero che vengano considerati positivamente la costanza che dimostro e il titolo italiano”.