Covid: 506 nuovi casi a Bergamo. 145 in meno rispetto a giovedì - BergamoNews

Bergamo. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva e anche nei reparti ordinari. Nella giornata di venerdì 15 aprile i tamponi effettuati in Lombardia sono stati 57.994, su un totale complessivo di 35.888.696. I nuovi casi positivi 8.098, in terapia intensiva: 37 (-1), i ricoverati non in terapia intensiva: 1.118 (-7) e i decessi segnano un più 23, per un totale complessivo di 39.563.

Per quanto riguarda la nostra provincia, si registrano 506 nuovi casi, 145 in meno rispetto a giovedì 14 aprile.

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.635 di cui 1.180 a Milano città;

Bergamo: 506;

Brescia: 1.018;

Como: 565;

Cremona: 260;

Lecco: 321;

Lodi: 132;

Mantova: 369;

Monza e Brianza: 782;

Pavia: 439;

Sondrio: 132;

Varese: 699