Come gestire un progetto digitale multilingua con un’agenzia di digital marketing internazionale - BergamoNews

La prerogativa di ogni azienda B2B (e anche di molte B2C) è quella di raggiungere nuovi potenziali clienti in tutto il mondo. Per farlo efficacemente, sviluppare un sito internet aziendale multilingua è solo il primo passo di un lungo cammino. Bisogna investire sulle giuste attività per attirare nuovi visitatori coerenti con i clienti ideali.

Ecco alcuni consigli da Yourbiz, agenzia di digital marketing che collabora con aziende internazionali da vent’anni.

Le attività digitali indispensabili per un’azienda in espansione

Per gestire al meglio un progetto che si rivolge all’estero bisogna affidarsi a professionisti del settore che conoscano i trend del momento e abbiano delle competenze certificate. Yourbiz consiglia caldamente di rivolgersi ad agenzie che si occupano di queste attività:

– Sviluppo di un sito multilingua – come accennato prima, si tratta di un passaggio che si dà ormai per scontato. Non bisogna dimenticare, però, l’importanza di avere un sito che sia facilmente navigabile e che mostri già dalla homepage i valori aggiunti dell’azienda;

– SEO (ottimizzazione per i motori di ricerca) – tra le attività più importanti citiamo specialmente quella di ottimizzare il sito per farlo posizionare nei primi risultati di ricerca. Ti consigliamo di affidarti a esperti che conoscono approfonditamente le lingue parlate nelle nazioni target, poiché è importante che i contenuti testuali siano di qualità e interessanti dal punto di vista dei potenziali clienti;

– Google Ads (inserzioni a pagamento sul motore di ricerca) – impostare delle campagne puntando sulle tue nazioni target è il metodo ideale per ottenere nuovi contatti internazionali in poche settimane. Lo stesso discorso vale anche per gli altri motori ricerca utilizzati negli altri Paesi (es. Yandex, Baidu…);

– Guest posting – pubblicare articoli come ospiti sul blog di qualcun altro è utile sia per la SEO, sia per far conoscere la propria azienda a un pubblico specifico. Consigliamo di puntare su siti specializzati nel settore di competenza della vostra azienda;

– Consulenza TEM (Temporary Export Manager) – fare affidamento a professionisti specializzati nell’internazionalizzazione delle aziende è un plus che permette di raggiungere nuovi obiettivi sfidanti. Gli esperti TEM offrono supporto nell’espansione verso vari settori merceologici e nelle diverse aree di mercato. Trovi un approfondimento sui servizi trattati in questo articolo.

Yourbiz è un’agenzia di digital marketing (ora presente anche nella lista delle agenzie TEM) con professionisti che parlano 7 lingue diverse ed esperti SEO/SEM focalizzati sul web marketing internazionale. Puoi trovare altri consigli sulle attività descritte nell’articolo nel loro ebook gratuito “Come vendere nel modo giusto con il marketing digitale”.